Ex Fissa, in pagamento la rata relativa al 2025
Contratti 21 Gen 2026

Ex Fissa, in pagamento la rata relativa all'anno 2025

Sulla base degli accordi con Fnsi e Fieg, l'Inpgi provvederà, nell'ultima settimana di febbraio 2026, a versare agli aventi diritto la somma di 3.000 euro lordi.

Nella settimana tra il 23 e il 28 febbraio 2026 sarà  liquidato il rateo da 3.000 euro lordi dell'ex Fissa, relativo all'esercizio 2025.

Come avvenuto negli ultimi anni, anche tale pagamento verrà gestito in via straordinaria dall'Inpgi - in attuazione di una convenzione stipulata con Fnsi e Fieg - che provvederà sia al versamento a favore di giornalisti e aventi diritto della rata annuale di 3.000 euro lordi a titolo di prestazione 'ex Fissa', che ai relativi adempimenti fiscali.

Tali somme - in quanto redditi percepiti nel 2026 - saranno certificate in una apposita CU emessa dall'Inpgi nel 2027.

Il pagamento del rateo interesserà, oltre ai precedenti percettori, anche tutte le domande di accesso alle prestazioni del Fondo ex Fissa, accolte dall'Inpgi, presentate nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 31 dicembre 2025. (TD)

Foto: Immagine di pressfoto su Freepik.

