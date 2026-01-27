CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Il presidente Fieg, Andrea Riffeser Monti (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Editoria 19 Feb 2026

Editoria, Costante: «Dal presidente Fieg parole incoerenti sulle paghe dei giornalisti»

La segretaria generale Fnsi replica a Riffeser Monti che, durante un evento per gli 80 anni del Giornale di Vicenza, mercoledì 18 febbraio 2026, aveva detto che «per avere la qualità nell'informazione ci vuole tranquillità nelle aziende e, quindi, persone pagate bene». Affermazioni in contrasto con il comportamento degli editori al tavolo contrattuale e a quello sull'equo compenso presso il Die.

«Ci fa molto piacere che il presidente della Fieg sostenga pubblicamente che per avere la qualità nell'informazione ci vuole tranquillità nelle aziende e, quindi, persone pagate bene». Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, replica così alle parole pronunciate ieri dal presidente Riffeser Monti durante un evento per gli 80 anni del Giornale di Vicenza.

«Parole – prosegue Costante – non coerenti, però, con il comportamento della Fieg al tavolo contrattuale nell'ambito del quale, trascorsi 10 anni dall'ultimo rinnovo il prossimo primo aprile, gli editori hanno offerto la miseria di 150 euro lordi in tre anni. E al tavolo dell'equo compenso istituito al Die con la legge speciale 233/2012, dove hanno presentato una proposta addirittura inferiore a quella contenuta nella delibera del 2014 annullata dal Consiglio di Stato. Proposta che non tiene conto dei principi ribaditi nella sentenza, ovvero proporzionalità e coerenza con gli stipendi dei lavoratori dipendenti».

La Federazione nazionale della Stampa italiana «prosegue le sue azioni di protesta e di lotta e ha tutte le intenzioni – conclude la segretaria generale – di utilizzare completamente il pacchetto di scioperi affidato alla Giunta esecutiva dalla Conferenza dei Cdr, per tutelare i giornalisti dipendenti e i lavoratori autonomi». (mf)

@fnsisocial
Editoria
18 Feb 2026
Milleproroghe, salta la proroga del credito d'imposta sulla carta
Editoria
11 Feb 2026
Editoria, Costante: «Per una informazione di qualità occorre sostenere il lavoro dei giornalisti»
Editoria
27 Gen 2026
Editoria, Barachini: «Anche nel 2026 misure mirate per edicole e futuro del settore»
 Le altre news

Articoli correlati

Iniziative19 Feb 2026
'Lo stato del giornalismo italiano', un sistema da rivedere
Associazioni31 Gen 2026
Sicilia, via libera al bando da tre milioni di euro per l’editoria
Vertenze30 Gen 2026
Dire, Fnsi con Assostampa e Cdr: «Editore apra subito il confronto per pagare i lavoratori»
Vertenze30 Gen 2026
Agenzia Dire, giornalisti in sciopero a oltranza: «L'editore ci paghi». La solidarietà del sindacato
Media29 Gen 2026
Online, Barachini: «Urge responsabilità editoriale per le piattaforme contro il Far West»
Vertenze28 Gen 2026
Stipendi non pagati, altri due giorni di sciopero alla Dire. La Fnsi al fianco dei colleghi
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits