CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Foto: ImagoEconomica/Fnsi
Servizio pubblico 29 Gen 2026

Rai, Usigrai: «Si conclude la selezione per 127 giornalisti. Un'opportunità per aumentare diritti e tutele»

Terminate giovedì 27 gennaio 2026 le prove finalizzate alle assunzioni a tempo indeterminato con il Contratto nazionale di lavoro giornalistico, applicato in Rai con uno specifico accordo sottoscritto con Fnsi e Usigrai. I giornalisti del servizio pubblico: «Ora l'azienda valorizzi le risorse interne».

«Terminano oggi le prove di selezione per l'assunzione in Rai di 127 giornaliste e giornalisti. Con la pubblicazione delle graduatorie e i primi ingressi, troverà quindi presto compimento un accordo raggiunto al termine di una lunga e difficile trattativa sindacale portata avanti da Usigrai - sindacato di base della Fnsi - che garantirà 127 assunzioni a tempo indeterminato con il Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico, applicato in Rai con uno specifico accordo sottoscritto con Fnsi e  Usigrai». Ne dà notizia il sindacato dei giornalisti del servizio pubblico in un nota diffusa giovedì 29 gennaio 2026.

«Si tratta – prosegue Usigrai – di un risultato enorme, in termini occupazionali, se paragonato all'attuale contesto in cui versa l'editoria nel nostro Paese. Con le nuove assunzioni si realizzerà inoltre un processo di mobilità aziendale, atteso da molte colleghe e colleghi per ricongiungimenti familiari e nuovi percorsi professionali e si colmeranno, almeno in parte, i vuoti di organico delle Testate che scontano le uscite per pensionamento e incentivi all'esodo. Nell'accordo, infine, su esplicita richiesta di Usigrai, l'azienda si è impegnata a bandire entro quest'anno la selezione pubblica che colmerà le carenze di organico dal 2027».

Con le nuove assunzioni, «i vertici Rai e tutto il Cda si assumano la responsabilità di  non alimentare con i soldi pubblici nuovo precariato ricorrendo alle 'prime utilizzazioni' e mostrino – conclude l' Esecutivo Usigrai – la capacità di valorizzare le risorse interne invece di continuare a cercare fuori dal perimetro aziendale altri giornalisti a cui affidare nuovi programmi e Direzioni». (mf)

@fnsisocial
Servizio pubblico
28 Gen 2026
Rai, Ranucci in Fnsi: «Si stanno creando i presupposti per far fuori Report»
Servizio pubblico
12 Gen 2026
Rai, Cdr Approfondimento: «Tutelare l'autonomia di Report». Di Trapani: «Già finita la solidarietà a Ranucci»
Servizio pubblico
12 Gen 2026
Usigrai: «Da Barbareschi minacce in diretta a Sigfrido Ranucci. Messinscena indegna del Servizio pubblico»
 Le altre news

Articoli correlati

Minacce14 Gen 2026
Usigrai: «Liste di proscrizione dei giornalisti riportano ad anni bui. Solidarietà a colleghe e colleghi»
Usigrai12 Gen 2026
Usigrai: «La Rai non può fare a meno della Commissione di Vigilanza»
Minacce07 Gen 2026
Inviati Rai aggrediti a Crans - Montana, la solidarietà del sindacato
La polemica05 Gen 2026
Polemica per i post social del vicedirettore di Rai Sport, Natale: «Le regole ci sono, intervenga chi deve»
Usigrai22 Dic 2025
Usigrai: «Sottrarre alla Rai 10 milioni del canone è da irresponsabili»
Rai17 Dic 2025
Sede Rai di Milano, i sindacati: «La pioggia e i comunicati aziendali non ci fermeranno: la lotta va avanti»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits