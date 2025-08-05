CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Foto: archivio
Servizio pubblico 12 Gen 2026

Usigrai: «Da Barbareschi minacce in diretta a Sigfrido Ranucci. Messinscena indegna del Servizio pubblico»

Il sindacato dei giornalisti Rai: «Preoccupa il silenzio dei vertici su un fatto così grave all'interno dell'azienda e anche sulla campagna di delegittimazione portata avanti da alcuni quotidiani e parlamentari contro Report».

«Su Raitre vanno in onda in diretta le minacce di Luca Barbareschi a Sigfrido Ranucci. Una cosa di questo genere in Rai non si era mai vista. Preoccupa il silenzio dei vertici Rai su un fatto così grave all'interno dell'azienda e anche sulla campagna di delegittimazione portata avanti da alcuni quotidiani e parlamentari contro Report». Così l'Usigrai in una nota diffusa lunedì 12 gennaio 2026.

«Si fa notare - incalza il sindacato dei giornalisti servizio pubblico - anche l'assenza di una presa di posizione del direttore degli Approfondimenti Paolo Corsini, dalla cui Direzione sarebbero arrivati invece inviti alla prudenza per le inchieste di Report. Anche su questo sarebbe importante chiarire che tipo di prudenza sarebbe richiesta e a quale scopo».

Per l'Usigrai, «vicende come queste richiederebbero un approfondimento non solo all'interno del Consiglio di amministrazione della Rai, ma anche nella sede parlamentare chiamata alla vigilanza e all'indirizzo sul Servizio Pubblico Radiotelevisivo. E l'Usigrai da tempo denuncia l'assoluta gravità della sostanziale chiusura della Commissione di Vigilanza Rai». (mf)

@fnsisocial
Servizio pubblico
12 Gen 2026
Rai, Cdr Approfondimento: «Tutelare l'autonomia di Report». Di Trapani: «Già finita la solidarietà a Ranucci»
Servizio pubblico
19 Set 2025
Rai, Natale: «Affrontare con urgenza la crisi degli ascolti»
Servizio pubblico
05 Ago 2025
Rai, pubblicato bando per selezione interna di 127 giornalisti per la Tgr
 Le altre news

Articoli correlati

Usigrai12 Gen 2026
Usigrai: «La Rai non può fare a meno della Commissione di Vigilanza»
Minacce07 Gen 2026
Inviati Rai aggrediti a Crans - Montana, la solidarietà del sindacato
La polemica05 Gen 2026
Polemica per i post social del vicedirettore di Rai Sport, Natale: «Le regole ci sono, intervenga chi deve»
Usigrai22 Dic 2025
Usigrai: «Sottrarre alla Rai 10 milioni del canone è da irresponsabili»
Rai17 Dic 2025
Sede Rai di Milano, i sindacati: «La pioggia e i comunicati aziendali non ci fermeranno: la lotta va avanti»
Usigrai22 Ott 2025
Usigrai: «Credibilità Rai al capolinea, l'azienda sospenda subito le corrispondenze di Sangiuliano»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits