28 Gen 2026

Rai, Ranucci in Fnsi: «Si stanno creando i presupposti per far fuori Report»

Il conduttore è intervenuto mercoledì 28 gennaio alla presentazione del Press Report Unci 2026. Al dibattito, moderato dal consigliere nazionale del sindacato Fabrizio Cassinelli, anche il presidente Vittorio di Trapani e il segretario aggiunto Claudio Silvestri.

«Si stanno creando i presupposti per far fuori Report. Nell'immediato futuro ho persone che saranno costrette alla pensione, ne perderò tra le 10 e le 12 sulle cui competenze abbiamo investito per anni; a giugno perderemo anche il regista e ci sarà il rinnovo di tutti i contratti dei giornalisti freelance; in cambio tra pochi giorni ci saranno i risultati del concorso-farsa della Rai. E perfino a me, tra il 2026 e il 2027, potrebbero chiedere di andare in pensione». Lo ha detto Sigfrido Ranucci, conduttore del programma, intervenendo mercoledì 28 gennaio 2026 in Fnsi alla presentazione del Press Report Unci 2026 la cui quinta edizione ha per tema 'Chi ha paura del giornalismo investigativo'. «Vogliono trasformare Report - ha ripreso - in un programma per consumatori».



«Perché chiudendolo susciterebbero proteste - gli ha fatto eco Nello Scavo, inviato di Avvenire - mentre cambiarlo snaturandolo è un'operazione molto più subdola. Come l'evidente tentativo, spiandoci, di lanciare un messaggio intimidatorio alle nostre fonti, che sono spaventate anche se noi continuiamo a proteggerle».



«Tra gli altri problemi ce n'è uno macroscopico di news industry - afferma Francesco Cancellato, direttore di Fanpage.it e uno dei giornalisti spiati nel caso Paragon - con grandi gruppi che stanno cambiando il modello di business dell'informazione, controllandola. Per sopravvivere un media indipendente cosa deve fare, diventare asservito a chi governa?».



Al dibattito, moderato dal consigliere nazionale della Fnsi Fabrizio Cassinelli, sono intervenuti anche il presidente Vittorio di Trapani e il segretario aggiunto Claudio Silvestri. A chiudere i lavori è stata Marta Frigerio, la cui inchiesta sulle minacce nei confronti giornalisti ambientali è stata selezionata nella rassegna del Press Report 2026.



