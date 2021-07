La segretaria dell'Assostampa Subalpina, Silvia Garbarino

12 Lug 2021

False mail, la solidarietà dell'Assostampa Subalpina a Ottavia Giustetti e Giovanna Trinchella

Le giornaliste «coinvolte loro malgrado in una complessa e non ancora risolta vicenda che riguarda la procura di Torino», spiega il sindacato regionale che «stigmatizza episodi simili e si dichiara al fianco delle colleghe nella difesa dell'esercizio libero della professione».

L'Associazione Stampa Subalpina esprime «solidarietà alle colleghe Ottavia Giustetti de "La Repubblica" e Giovanna Trinchella de "Il Fatto Quotidiano", per essere state coinvolte loro malgrado in una complessa e non ancora risolta vicenda che riguarda la procura di Torino. La costruzione di false mail attribuite alle colleghe elide la rettitudine professionale di Ottavia e Giovanna, lanciando così ombre e sospetti su tutta la categoria dei giornalisti». Lo afferma l'Assostampa Subalpina che, in una nota, «stigmatizza episodi simili e si dichiara al fianco delle colleghe nella difesa dell'esercizio libero della professione».