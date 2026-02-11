Prime pagine del Fatto Quotidiano di venerdì 20 febbraio 2026

Fatto Quotidiano, Cdr: «Solidarietà a Lorenzo Giarelli, Picierno e Calenda infangano il nostro lavoro»

I rappresentanti sindacali: «Inaccettabili gli insulti dell'eurodeputata dem, Pina Picierno, e del segretario di Azione, Carlo Calenda». La vicinanza della Fnsi ai colleghi.

«Sono inaccettabili gli insulti rivolti dall’eurodeputata dem, Pina Picierno, e dal segretario di Azione, Carlo Calenda, al nostro collega Lorenzo Giarelli e al nostro giornale. Denigrare pubblicamente un cronista perché non piace quel che ha scritto è un gesto intollerabile. Definire come 'delirante l'articolo scritto da questo signore', vale a dire un giornalista professionista, o etichettare il Fatto come 'parte attiva di un network di disinformazione' fino a una 'squadraccia dei propagandisti di Putin' costituisce un superamento inquietante e pericoloso dei limiti che garantiscono la libertà di stampa». Così scrivono i Comitati di redazione de il Fatto Quotidiano e de ilfattoquotidiano.it in una nota diffusa venerdì 20 febbraio 2026.



«Come sempre – incalzano i rappresentanti sindacali – i giornalisti del Fatto raccontano tutto con in testa solo l'interesse per i nostri lettori, mentre Picierno e Calenda, forti della loro immunità parlamentare, non fanno che infangare il nostro lavoro».



Vicinanza al collega Giarelli e alla redazione del Fatto quotidiano da parte della Federazione nazionale della Stampa italiana. Per il sindacato dei giornalisti, «si può essere d’accordo o meno con la linea editoriale di un giornale o con un singolo articolo ed è comprensibile che su alcuni temi il dibattito si faccia anche aspro, polarizzando le posizioni, ma in nessun caso la critica, sempre legittima, da parte di chiunque su qualsiasi argomento, può trasformarsi nel tentativo di screditare il lavoro di un'intera redazione». (mf)