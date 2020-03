Associazioni | 05 Mar 2020 CONDIVIDI:

Ferrara, nuovo attacco del vicesindaco Nicola Lodi a Estense.com. Aser: «Basta, chieda scusa»

«L'ultima trovata è una sorta di sondaggio tra i suoi seguaci Facebook dove il quesito era se continuare a mandare o meno al sito giornalistico il materiale informativo del suo assessorato. Iniziativa non solo bizzarra e offensiva, ma anche lesiva del diritto di cronaca e di critica», denuncia l'Assostampa.

La home page di estense.com

«Ancona una volta il vicesindaco di Ferrara, Nicola Lodi, non trova di meglio da fare che attaccare duramente chi fa informazione nella sua città: il sito giornalistico Estense.com». Lo denuncia l'Associazione Stampa dell'Emilia Romagna.



«L'ultima trovata è una sorta di sondaggio tra i suoi seguaci Facebook dove il quesito era quello se continuare a mandare o meno ad Estense.com il materiale informativo del suo assessorato. Troviamo questa iniziativa non solo bizzarra e offensiva, ma anche apertamente lesiva del diritto di cronaca e di critica che è parte insopprimibile della natura stessa del lavoro giornalistico», spiega il sindacato regionale.



«Se il vicesindaco ha paura di comunicare con Estense.com – incalza l'Assostampa – significa che ha paura di comunicare quello che fa ai propri cittadini, preferendo offuscare quello che accade nel proprio assessorato. Chiediamo che il vicesindaco si scusi con Estense.com: in caso contrario organizzeremo iniziative nella sua città a difesa dei giornalisti e del diritto di informare sancito anche dalla Costituzione».