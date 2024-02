La home page di voicesfestival.eu

28 Feb 2024

Festival di giornalismo 'Voices', il 7 marzo conferenza stampa di presentazione a Roma

Appuntamento alle 11 allo spazio Esperienza Europa David Sassoli di piazza Venezia. Previsti gli interventi di Giovanni Melogli, coordinatore di Voices; Lucia Goracci, giornalista Rai; Vittorio di Trapani, presidente Fnsi.

Giovedì 7 marzo 2024, alle 11, lo spazio Esperienza Europa – David Sassoli (piazza Venezia 6C, Roma) ospita la conferenza stampa di presentazione di 'Voices, il festival europeo del giornalismo e dell'alfabetizzazione ai media'.



«Voices – spiegano gli organizzatori – intende essere un luogo d'incontro e di discussione dove giornalisti, accademici, esperti del linguaggio dei media, editori, politici e cittadini avranno la possibilità d'interrogarsi sulla centralità del giornalismo nel panorama informativo di oggi e sulla necessità di fornire a tutti i cittadini le competenze per analizzare con spirito critico il flusso comunicativo cui sono sottoposti».



Alla conferenza stampa sono previsti gli interventi di: Giovanni Melogli, coordinatore di Voices per il Centre for Media Pluralism and Media Freedom, Istituto universitario europeo; Lucia Goracci, giornalista Rai; Vittorio di Trapani, presidente della Fnsi.



Nel corso dell'incontro verranno presentati il programma e i relatori della prima edizione del festival che avrà luogo alla stazione Leopolda di Firenze dal 14 al 16 marzo. Voices sarà un evento itinerante, che si terrà in diverse città europee. Alla prima edizione in Italia farà seguito quella di Zagabria nel febbraio 2025.



Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito web voicesfestival.eu.