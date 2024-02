La copertina del libro di Alessandra Trotta

23 Feb 2024

'Quel volo dell'angelo che...': il 26 febbraio in Fnsi la presentazione del libro di Alessandra Trotta

L'appuntamento è alle 17 nella sala Walter Tobagi. Sul palco ci saranno l’autrice, il giornalista e scrittore Filippo Anastasi e il generale della Guardia di Finanza Umberto Rapetto.

Lunedì 26 febbraio 2024, alle 17, nella sala Walter Tobagi della Fnsi (via delle Botteghe Oscure, 54 a Roma) verrà presentato il libro di Alessandra Trotta "Quel volo dell'angelo che..." (edizioni Gruppo Albatros). Alla discussione, assieme all’autrice, parteciperanno il giornalista e scrittore Filippo Anastasi e il generale della Guardia di Finanza Umberto Rapetto.



Il romanzo si sviluppa a partire da un interrogativo: quanto è importante provare ad avvertire intorno a sé un aroma, un profumo, un oggetto che ci dimostri la vicinanza di una persona che non è più presente? Sicuramente tanto: è qualcosa che dà forza, ed è così anche per Alex, che attraverso segnali di diverso tipo ritrova costantemente accanto il fratello Andrew, suo vero e proprio angelo custode. Ripercorrendo i dolori e le gioie, lo sconforto e la tenacia, i dubbi e le speranze, questo “incontro” intenso e particolare che ne scaturisce finisce per diventare per estensione una metafora della vita stessa.