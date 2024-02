La locandina del convegno (particolare)

'Per un'esistenza dignitosa', il 23 febbraio a Roma convegno dell'associazione Comma 2 sul salario minimo

Appuntamento alle 14 nell'Aula magna della Facoltà Valdese (in via Pietro Cossa, 42) con avvocati, docenti universitari, sindacalisti ed esponenti politici.

'La giurisprudenza tra la legge che non c'è e la contrattazione che non basta' è il tema al centro del convegno dal titolo 'Per un'esistenza dignitosa' promosso per venerdì 23 febbraio 2024, a Roma, dall'associazione 'Comma2 - Lavoro e Dignità'. L'appuntamento è alle 14 nell'Aula magna della Facoltà Valdese, in via Pietro Cossa, 42.



«Il tema del lavoro povero è entrato nel dibattito pubblico da più fonti», rileva 'Comma2', per la quale, «il contrasto al lavoro povero, la centralità dell'articolo 36 della Costituzione e la necessità di un salario minimo per legge sono capisaldi dal momento della fondazione». Per questo motivo, Comma2 promuove «un momento di confronto che analizzi il tema anche sotto il profilo economico, sindacale ed economico».



All'incontro è prevista la partecipazione, fra gli altri, di Alberto Piccinini, presidente nazionale di Comma2; Bruno Del Vecchio, avvocato del Foro di Roma e socio di Comma2; Piergiovanni Alleva, docente universitario, giuslavorista e socio di Comma2; Pasquale Tridico, professore ordinario di Politica economica all'Università Roma Tre; Antonella Gavaudan, avvocata dal Foro di Bologna e socia di Comma2; Enzo Martino, avvocato del Foro di Torino e socio di Comma2; Nunzia Catalfo, già ministra del Lavoro del Movimento 5 Stelle; Arturo Scotto, componente Pd della commissione Lavoro della Camera; Paola Palmieri, consigliera del Cnel (Usb) e Tania Sacchetti, consigliera del Cnel (Cgil).