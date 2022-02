Sanremo, Cpo Rai e Cpo Usigrai: «Grande soddisfazione per gli ottimi risultati» (Foto: @Raiofficialnews)

07 Feb 2022

Festival di Sanremo, Cpo Rai e Cpo Usigrai: «Una edizione che ha messo al centro inclusione e solidarietà»

«Grande soddisfazione» delle due Commissioni, per le quali i risultati ottenuti sono «un esempio importante di come la professionalità e la competenza delle donne siano parte fondamentale del patrimonio aziendale da valorizzare a tutti i livelli».

Cpo Rai e Cpo Usigrai esprimono «grande soddisfazione per gli ottimi risultati ottenuti dal Festival di Sanremo, in una edizione che ha messo al centro dell'attenzione i temi dell'inclusione e della solidarietà».



Un Sanremo, si legge in una nota congiunta, «che ha visto al lavoro tre importanti Direzioni guidate da donne. La Produzione con Paola Sciommeri in stretta collaborazione con Valeria Zibellini capo del CPTV di Roma, Raiplay con Elena Capparelli e Radio 2 con Paola Marchesini. Un esempio importante – rilevano le Commissioni pari opportunità – di come la professionalità e la competenza delle donne siano parte fondamentale del patrimonio aziendale da valorizzare a tutti i livelli».