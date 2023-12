Il Palazzo di giustizia di Firenze (Foto: Enriscar - commons.wikimedia.org)

04 Dic 2023

Firenze, Ast: «Disagio dei cronisti per le informazioni giudiziarie 'a scartamento ridotto'»

Una notizia riguardante il fermo di due persone che sarebbero implicate nella vicenda di un omicidio «non è stata comunicata dalla Procura agli organi d'informazione nel modo dovuto».

«L'Associazione Stampa Toscana si fa interprete del disagio dei colleghi che seguono la cronaca nera e giudiziaria a Firenze, in seguito alle notizie uscite a "scartamento ridotto" sul fermo di due persone che sarebbero implicate nella vicenda riguardante l'omicidio di un commerciante di 72 anni». Lo si legge in un comunicato stampa diffuso dall'Ast il 4 dicembre 2023.



«La notizia del fermo degli indagati - prosegue la nota -, di grande rilievo per l'interesse pubblico, non è stata comunicata dalla Procura della Repubblica di Firenze agli organi d'informazione nel modo dovuto».



Il comunicato si chiude con la richiesta del sindacato regionale al Procuratore Capo, dottor Filippo Spiezia, «di cooperare in modo che tutti gli organi d'informazione siano messi nelle condizioni di svolgere il loro lavoro nei modi e nei tempi utili per rispondere all'esigenza primaria dei cittadini ad essere informati».