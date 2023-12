Il direttivo dell'Assostampa Basilicata

01 Dic 2023

'Il futuro del giornalismo nell'era dell'AI': il 2 dicembre un convegno per i 30 anni dell'Assostampa Basilicata

Tra i relatori ci saranno anche Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, e il presidente Vittorio di Trapani. Appuntamento alle 14:30 nell’OpenSpace del Palazzo dell’Annunziata in piazza Vittorio Veneto a Matera.

L’Associazione della Stampa di Basilicata compie 30 anni. Per celebrare questo traguardo l’Assostampa ha organizzato un convegno sabato 2 dicembre 2023 alle 15:30 a Matera, nell’OpenSpace del Palazzo dell’Annunziata in piazza Vittorio Veneto.



«Il tema - anticipa il sindacato regionale - sarà “Il futuro del giornalismo nell’era dell’intelligenza artificiale”. Le nuove tecnologie, in particolare l’intelligenza artificiale, impattano in modo significativo su tanti settori. Quello dell’informazione non ne è esente. Si possono spalancare nuove opportunità, ma al contempo i rischi dell’automazione dei processi editoriali, della generazione automatica di contenuti, della qualità e dell’originalità delle produzioni sollevano interrogativi e determinano un’evoluzione del ruolo del giornalista su cui l’iniziativa vuole riflettere».





Approfondirà l’argomento Giuseppe Colangelo, docente all’Unibas e alla Luiss di Roma ed esperto in materia di intelligenza artificiale. All’evento, moderato dalla giornalista dell’HuffPost Federica Olivo, interverranno Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, e il presidente Vittorio di Trapani. Il primo presidente dell’Associazione della Stampa di Basilicata Renato Cantore porterà la sua testimonianza.



Interverranno poi il presidente dell’Associazione, Angelo Oliveto e il presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Basilicata, Mario Restaino. Il messaggio conclusivo sarà di Alberto Barachini, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’informazione e all’editoria.



Porteranno inoltre il loro saluto il presidente della Regione Vito Bardi, il sindaco di Matera Domenico Bennardi, il presidente dell’APT Basilicata Antonio Nicoletti e il vicepresidente della Bcc Basilicata Vito Inglese.