Tele Editore Fornari, l'Asu chiede chiarezza

01 Dic 2023

Tele Editore Fornari, Assostampa umbra: «Segnale tv spento, che cosa sta succedendo?»

Il sindacato regionale chiede alla proprietà di fare chiarezza sui motivi dell'oscuramento del canale e sulle prospettive future per l'emittente e i suoi dipendenti.

«Che cosa sta succedendo a Tele Editore Fornari?». Lo chiede l'Associazione Stampa Umbra che, in una nota pubblicata venerdì 1 dicembre 2023 anche sul proprio sito web, rileva: «Da mercoledì scorso l'emittente non trasmette più ed il segnale è sparito totalmente. Dalle informazioni che il sindacato giornalisti è riuscito a raccogliere, si sarebbe trattato del distacco da parte dei proprietari del segnale ma i motivi non sono chiari. Sempre a quanto ci risulta, lo stop alle trasmissioni è arrivato in maniera improvvisa, tanto che alcuni giornalisti contattati dal sindacato hanno riferito di non saperne nulla».



Vista la «già drammatica situazione nella quale versa la Tv dal punto di vista del pagamento degli stipendi, con un arretrato giunto ormai a ben 10 mensilità, ci chiediamo – incalza l'Assostampa – che cosa stia accadendo e quali siano le decisioni dell'azienda. Domande che rivolgiamo pubblicamente all'editore dal quale vorremmo sapere i motivi dell'oscuramento del canale e, ancora una volta, le prospettive future per Tef e i suoi dipendenti. Nel frattempo Asu ha scritto alla Regione Umbria per far presente la situazione e chiedere la sua attivazione per quanto di competenza».