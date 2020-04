Associazioni | 16 Apr 2020 CONDIVIDI:

Firenze, Ast e Ussi: «Dedicare ad Alessandro Rialti la tribuna stampa dello Stadio Franchi»

«Vorremmo che attraverso questa iniziativa potesse essere ricordato da tutti noi e dalle future generazioni di giornalisti, molti dei quali ha contribuito a formare e a far crescere», spiegano il sindacato regionale e il gruppo di specializzazione della Fnsi.

Alessandro Rialti (Foto: YouTube)

Cogliendo anche la volontà e il comune sentire di tutti i colleghi, sportivi e non, che hanno avuto modo di conoscere e apprezzare Alessandro Rialti, giornalista del Correre dello Sport-Stadio venuto a mancare lo scorso 5 aprile, il presidente dell'Associazione Stampa Toscana Sandro Bennucci e il presidente del Gruppo toscano giornalisti sportivi Ussi Franco Morabito hanno inviato formale richiesta al sindaco di Firenze Dario Nardella e al presidente della Acf Fiorentina Rocco Commisso affinché venga presa in seria considerazione la possibilità di intitolargli la Tribuna stampa dello stadio Artemio Franchi.



Il nome di Rialti andrebbe così ad aggiungersi a quello di Manuela Righini, anche lei scomparsa prematuramente, alla quale è intitolata la Sala stampa dello stadio. «Alessandro, come Manuela – spiegano Ast e Ussi – è stato per molti un grande amico, e per tutti coloro che si interessano di Fiorentina un costante punto di riferimento per impegno e serietà professionale. Vorremmo, pertanto, che attraverso questa iniziativa potesse essere ricordato da tutti noi e dalle future generazioni di giornalisti, molti dei quali ha contribuito a formare e a far crescere».