Il giornalista Alessandro Rialti (Foto: Twitter @acffiorentina)

07 Nov 2022

Firenze, il 9 novembre allo stadio Franchi la posa delle targhe in ricordo di Alessandro Rialti

Il collega «che tutti noi amici e colleghi chiamavamo affettuosamente "Ciccio"», scomparso il 5 aprile 2020, sarà così «per sempre in tribuna stampa», spiegano Ast e Gruppo toscano giornalisti sportivi. La cerimonia avrà luogo alle 19.45: un'ora prima della partita Fiorentina-Salernitana.

Associazione Stampa Toscana e Gruppo toscano giornalisti sportivi – Ussi «sono lieti di annunciare che, grazie al Comune di Firenze e alla Fiorentina, mercoledì 9 novembre 2022 saranno poste le targhe su due sedili della tribuna stampa dello stadio Artemio Franchi di Firenze (uno per ogni lato degli spazi riservati ai giornalisti), per ricordare Alessandro Rialti, che tutti noi amici e colleghi chiamavamo affettuosamente "Ciccio"».



Rialti se n'è andato il 5 aprile 2020, nel silenzio surreale della pandemia, lontano dallo stadio che era la sua casa, lasciando un vuoto incolmabile. Per ricordarlo, Assostampa Toscana e Gruppo toscano giornalisti sportivi-Ussi, assieme agli amici riuniti nel "Gruppo di Ciccio" che, con il supporto delle Istituzioni, avevano dato vita a varie iniziative, «compiono ora un altro passo significativo: due targhe nella Tribuna Stampa del Franchi. Una lato Ferrovia, proprio sul sedile dove Alessandro raccontava le partite della Fiorentina, e una lato Fiesole, affinché tutti i colleghi, anche coloro che vengono da fuori Firenze, possano unirsi in un ricordo collettivo», spiegano in una nota congiunta Assostampa e Gruppo cronisti toscani.



Sulle targhe ci sarà il nome Alessandro Rialti, con le firme di chi ha voluto rendergli omaggio: Associazione Stampa Toscana, Ussi Toscana, Gruppo Amici di Ciccio, in collaborazione con il Comune di Firenze e l'Acf Fiorentina. Le targhe saranno inaugurate alle 19.45, ossia un'ora prima della partita Fiorentina-Salernitana.