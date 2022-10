Il presidente Giulietti nella sede dell'Asva (Foto: Alessandro Mano)

28 Ott 2022

Aosta, Giulietti in visita all'Asva: «La Fnsi primo sindacato federalista in Italia»

«Al prossimo Congresso di Riccione auspico si riaffermi la natura della Federazione della Stampa, che deve mantenere e ribadire la sua articolazione territoriale», ha osservato il presidente, che ha anche incontrato i rappresentanti delle istituzioni regionali e i colleghi dell'Ordine dei giornalisti e delle redazioni locali.

«Al prossimo Congresso nazionale di Riccione, auspico che si riaffermi la natura della Federazione nazionale della Stampa italiana: è stato il primo sindacato federalista nato in Italia nel dopoguerra, deve mantenere e ribadire la sua articolazione territoriale». Lo ha detto Giuseppe Giulietti, presidente della Fnsi, in visita giovedì 27 e venerdì 28 ottobre 2022 ad Aosta, in vista delle elezioni per il rinnovo del direttivo dell'Associazione Stampa Valdostana e della scelta dei delegati per il 29° Congresso nazionale della Fnsi, che si terrà a febbraio 2023 a Riccione.



«C'è chi ha tentato di scardinare l'organizzazione regionale della Federazione, che riesce a garantire a tutti i colleghi i servizi e l'assistenza sindacale – ha aggiunto Giulietti – e che non consente ci siano colleghi di serie A e di serie B. Anche dopo il passaggio dell'Inpgi nell'Inps, l'impegno è di garantire le risorse anche alle associazioni più piccole, che svolgono un ruolo fondamentale».



Giulietti è stato ospite, giovedì sera, per un incontro con gli iscritti all'Asva, nella sede dei giornalisti di via Piave 6, ad Aosta: all'incontro erano presenti tra gli altri il presidente dell'Asva Daniele Mammoliti, il fiduciario regionale dell'Inpgi, Benoit Girod, e le consigliere dell'Ordine dei giornalisti della Valle d'Aosta, Silvia Carrel e Cristina Porta.



Nella mattinata di venerdì, il presidente Fnsi, accompagnato dal tesoriere dell'Asva Alessandro Mano, ha incontrato il presidente della Regione, Erik Lavevaz, e l'assessore all'Istruzione e alle Partecipate, Luciano Caveri (già primo presidente dell'Asva al momento della sua fondazione), per un confronto su alcuni temi sindacali – dall'accordo di secondo livello per gli uffici stampa del comparto pubblico al rifinanziamento della legge regionale sull'editoria – per poi riproporre il possibile rilancio del Premio Saint-Vincent di giornalismo e allacciare i rapporti per alcune possibili iniziative comuni tra Fnsi, Asva e Regione riguardanti la comunicazione e l'informazione.



A seguire, Giulietti ha visitato alcune redazioni locali: ha incontrato la caporedattrice della Tgr Rai della Valle d'Aosta, Alessandra Ferraro, con il consigliere nazionale dell'Ordine, Enrico Romagnoli, i nuovi componenti del Cdr e alcuni colleghi, oltre al direttore della sede Rai di Aosta, Severino Zampaglione; ha visitato la sede del settimanale Gazzetta Matin, incontrando il direttore Luca Mercanti, il vicepresidente dell'Asva, Davide Pellegrino e i colleghi. Infine ha visitato la redazione di Aostasera.it, accolto dalla direttrice Silvia Savoye e da redattori e collaboratori. «Ho visto una realtà piccola, ma ben strutturata con una sede ben organizzata e che è pronta a rilanciare la sua azione e fornire supporto ai colleghi, a partire dai più deboli, come collaboratori e precari», ha rilevato il presidente. (Da: stampavaldostana.it)