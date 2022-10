Lo striscione per Mario Paciolla sul balcone della sede del Sugc

19 Ott 2022

Caso Paciolla, la procura chiede l'archiviazione. Fnsi e Sugc: «Continueremo a reclamare verità e giustizia»

«Saremo accanto alla famiglia e agli avvocati in ogni sede per contrastare questa richiesta», è il commento del sindacato, che pone l'accento sulle «troppe domande che in questa vicenda restano senza risposta».

«La richiesta di archiviazione sull'omicidio di Mario Paciolla da parte della Procura di Roma è un colpo durissimo alla ricerca della verità sulla morte del cooperante e giornalista napoletano impegnato in Colombia in un contesto molto difficile». Così Federazione nazionale della Stampa italiana e il Sindacato unitario giornalisti della Campania che, in una nota congiunta, ribadiscono: «Saremo accanto alla famiglia e agli avvocati in ogni sede per contrastare questa richiesta di chiudere il processo e continueremo a chiedere verità e giustizia. Sono troppe le domande che restano senza risposta, a partire dal fatto che la scena del crimine è stata inquinata da uomini dell'Onu arrivati sul posto prima della polizia».