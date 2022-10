La prima pagina della Gazzetta di Parma di giovedì 13 ottobre 2022

13 Ott 2022

Presunzione di innocenza, Gazzetta di Parma e 12 Tv Parma: «Diritto di cronaca a rischio»

Nuovo allarme dopo la presa di posizione dei giornalisti di Reggio Emilia sulle limitazioni al diritto di cronaca in seguito all'entrata in vigore delle nuove norme. «Non si trasformino in un bavaglio a danno dei cronisti e dei cittadini», rilevano Cdr del quotidiano e Fiduciario di redazione dell'emittente.

Dopo la presa di posizione dei giornalisti e delle giornaliste di Reggio Emilia sulle limitazioni al diritto di cronaca in seguito all'entrata in vigore delle nuove norme sulla presunzione di non colpevolezza, anche il Comitato di redazione della Gazzetta di Parma e il fiduciario di 12 TV Parma lanciano l'allarme.



«Il Cdr della Gazzetta di Parma e il Fiduciario di Redazione di 12 Tv Parma – si legge in una nota pubblicata anche sul sito web dell'Associazione Stampa Emilia Romagna – condividono appieno le preoccupazioni sulla tutela del diritto di cronaca espresse dai colleghi dei Cdr delle testate giornalistiche di Reggio Emilia».



Nell'esprimere «vicinanza e condivisione ai colleghi», i rappresentanti sindacali «rilanciano il loro appello per una equa applicazione del decreto legislativo 8 novembre 2021 affinché non si trasformi in un bavaglio a danno dei giornalisti e dei cittadini».