Giuseppe Rizzuto, nuovo segretario regionale di Assostampa Sicilia (Foto: @Assostampa) L'applauso dei delegati al 34° Congresso dell'Assostampa Siciliana Rizzuto con Mattia Motta, segretario generale aggiunto della Fnsi

13 Ott 2022

Assostampa Sicilia, Giuseppe Rizzuto nuovo segretario regionale

Attuale segretario provinciale di Palermo, 57 anni, redattore di Tgs, è stato eletto per acclamazione dai 77 delegati al 34° Congresso dell'Associazione. «Il mio impegno - dice - sarà proseguire nella tutela del lavoro giornalistico e nel fare rispettare i diritti di tutti i colleghi».

Giuseppe Rizzuto, 57 anni, è stato eletto per acclamazione segretario di Assostampa Sicilia. A nominarlo i 77 delegati riuniti all'hotel San Paolo di Palermo per il XXXIV congresso dell'Associazione regionale dei giornalisti siciliani. Attuale segretario di Assostampa Palermo, Rizzuto è redattore presso la redazione di Telegiornale di Sicilia (Tgs).



«Il mio impegno – afferma – sarà proseguire nella tutela del lavoro giornalistico e nel fare rispettare i diritti di tutti i colleghi impegnati a fornire un'informazione libera e corretta, scevra da ogni condizionamento esterno, fonte indispensabile per il buon funzionamento della democrazia. Contro le fake news è necessario fornire notizie frutto di un lavoro serio e meticoloso». (Ansa)