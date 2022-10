La sede de La Nazione a Firenze (Foto: Sailko via Wikimedia Commons)

21 Ott 2022

Toscana, offese e minacce no vax a una giornalista della Nazione. Ast: «Intollerabile»

Leoni da tastiera contro Ilaria Ulivelli, «"colpevole" di aver dato tutte le informazioni utili per le vaccinazioni e ciò che può servire nella lotta contro il virus», spiega l'Assostampa, che rinnova l'appello a istituzioni e forze dell'ordine a porre fine a questa spirale di ostilità.

Nuovo attacco no vax in Toscana. Questa volta è stata presa di mira Ilaria Ulivelli, giornalista de La Nazione che ha la sola "colpa" di aver dato, nei suoi innumerevoli servizi su Covid e dintorni, tutte le informazioni utili per le vaccinazioni e ciò che può servire nella lotta contro il virus.



«La collega – spiega l'Associazione Stampa Toscana – è stata presa di mira, ancora una volta, dai soliti "leoni da tastiera" con offese e minacce, tipiche di chi si ostina a non capire che il problema è il Covid e non coloro che danno informazioni nell'interesse comune».



L'Assostampa Toscana è «al fianco di Ilaria e dei colleghi de La Nazione e rivolge di nuovo l'appello alle istituzioni, alla magistratura e alle forze dell'ordine affinché – ribadisce il sindacato regionale – si possa porre fine a questa spirale di minacciosi messaggi che, in passato, si sono trasformati anche in vere e proprie aggressioni».



Non a caso la Toscana figura ancora ai primi posti nella graduatoria, stilata dall'Osservatorio del ministero dell'Interno, delle regioni dove i giornalisti sono insultati, minacciati, aggrediti. «Una situazione intollerabile che non rende giustizia a una Toscana che, da sempre, è considerata civile e solidale, mai intollerante», conclude l'Ast.