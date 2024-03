Foto da X @vditrapani

15 Mar 2024

Firenze, Di Trapani al Festival di giornalismo 'Voices': «In Italia esiste un problema di libertà di stampa»

«Siamo lontani dagli standard europei», ha rilavato il presidente Fnsi partecipando alla manifestazione. «Le leggi di governance e finanziamento della Rai - ha aggiunto - sono in contrasto con l'Emfa».

Si è aperta giovedì 14 marzo 2024, alla stazione Leopolda di Firenze, la prima edizione di Voices, il Festival europeo del giornalismo e della media literacy, che propone dibattiti, proiezioni di film, laboratori, mostre per approfondire i temi chiave che influenzano il rapporto con l'informazione e i media. Fra i relatori anche il presidente della Fnsi, Vittorio di Trapani.



«In Italia – ha rilevato – esiste un problema di libertà di stampa che è crescente e forse in Europa non viene percepito abbastanza. Sul tema della libertà di stampa siamo lontani dall'Europa. Oggi in Italia, ad esempio, viene usata l'intimidazione legale nei confronti dei giornalisti. Servono riforme radicali e urgenti per adeguare il nostro Paese al Media freedom act». Di Trapani ha anche affrontato il tema dell'equo compenso per i giornalisti.



Per il presidente Fnsi, inoltre, «le leggi di governance e finanziamento della Rai sono in contrasto con lo European Media Freedom Act. La riforma prima del prossimo Cda – ha aggiunto – è impossibile. Il parlamento approvi una mozione che impegna a standard e criteri di nomina in linea con l'Emfa».