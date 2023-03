La delegazione di giornalisti al corteo dei lavoratori ex Gkn

26 Mar 2023

Firenze: Fnsi, Ast e Odg al corteo dei lavoratori ex Gkn. Invito al ministro Urso: «Venga a incontrare gli operai»

Sfilando alla manifestazione di sabato 25 marzo 2023, il presidente del sindacato regionale Sandro Bennucci, a nome della delegazione di giornalisti, ha ribadito: «Continueremo a garantire la nostra scorta mediatica a questa lotta».

Anche i giornalisti hanno sfilato in corteo, a Firenze, sabato 25 aprile 2023, al fianco dei lavoratori ex Gkn in lotta da anni per la difesa del posto di lavoro. Sandro Bennucci, presidente dell'Associazione Stampa Toscana, ha rappresentato Alessandra Costante, segretaria generale Fnsi, e il presidente, Vittorio di Trapani.



Maria Adele De Francisci è intervenuta per il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine, Carlo Bartoli, e per il presidente dell'Odg toscano, Giampaolo Marchini. Fra i presenti anche Franco Vannini, vicepresidente Ast; Franco Morabito, presidente Ussi Toscana; Andrea Capretti, consigliere nazionale Fnsi; Gabriele Fontanelli e Marzio Fatucchi.



«Lanciamo un appello al governo – ha detto Sandro Bennucci a nome di tutti i giornalisti – affinché gli oltre 300 operai che da anni presidiano la fabbrica, e ne garantiscono quotidianamente la manutenzione, possano finalmente uscire dal baratro in cui sono stati gettati. E invitiamo il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a venire a Firenze, a vedere la fabbrica e a parlare con i lavoratori, ai quali continueremo a garantire, come sempre in questo lungo periodo, la nostra scorta mediatica».