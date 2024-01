La prefettura di Firenze (Foto: interno.gov.it)

18 Gen 2024

Firenze, il 23 gennaio mobilitazione dei giornalisti toscani contro la legge bavaglio

Appuntamento davanti alla Prefettura con Ordine, Assostampa, Cdr e gruppo pensionati.

Mobilitazione dei giornalisti toscani, martedì 23 gennaio 2024, alle 11:30, davanti alla Prefettura di Firenze, contro l'emendamento Costa, ossia la cosiddetta legge bavaglio che vuole impedire la pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare. La decisione della protesta è stata presa dal consiglio direttivo dell'Associazione Stampa Toscana, allargato alla consulta dei Cdr e dei fiduciari di redazione, al gruppo pensionati e a tutti gli organismi dirigenti del sindacato, insieme all'Ordine dei giornalisti della Toscana.



L'iniziativa culminerà con la consegna - da parte dei presidenti dell'Ast e dell'Ordine toscano, Sandro Bennucci e Giampaolo Marchini - alla prefetta, Francesca Ferrandino, di un documento indirizzato al governo perché intervenga prima del passaggio della norma al Senato. Ma il documento, in questo caso in forma di appello, sarà rivolto anche al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, perché non firmi il testo di una legge palesemente incostituzionale e in contrasto con la direttiva europea sulla presunzione d'innocenza. (Da assostampa.org)