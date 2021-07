Da sinistra: Sandro Bennucci, Patrizia Centi, Chiara Brilli e Stefano Fabbri

13 Lug 2021

Florence Multimedia passa a Silfi spa, Ast: «Tuteliamo i giornalisti in questo passaggio importante»

«I colleghi, come in ogni occasione tutti i giornalisti della Toscana, possono contare sull'impegno del sindacato nella piena tutela dei loro diritti. La trattativa sarà seguita dal vicepresidente Stefano Fabbri, in stretto contatto con i colleghi della redazione», spiega il presidente regionale, Sandro Bennucci.

L'Associazione Stampa Toscana, sindacato unico ed unitario dei giornalisti della Toscana, sta seguendo l'operazione di acquisizione di Florence Multimedia da parte di Silfi Spa. «In particolare – spiega l'Assostampa – l'Ast partecipa alla procedura assistendo i colleghi di Florence Multimedia, finora società in house della Città Metropolitana, in questo importante e delicato passaggio che potrebbe aprire un orizzonte più ampio per lo sviluppo delle attività informative svolte dai giornalisti di Florence Multimedia soprattutto nel settore dell'infomobilità sul territorio». Il Comune di Firenze ha già dato il proprio via libera, per quanto di sua competenza, all'operazione di acquisizione.



«Per i colleghi di Florence Multimedia, i cui rapporti di lavoro sono normati dal contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico Aeranti Corallo/Fnsi – dice Sandro Bennucci, presidente dell'Associazione Stampa Toscana – si apre una fase strategicamente decisiva per la valorizzazione del proprio ruolo professionale. I colleghi, come in ogni occasione tutti i giornalisti della Toscana, possono contare sull'impegno del sindacato per accompagnarli in questo passaggio nella piena tutela dei loro diritti e per un dialogo costruttivo con Silfi Spa che conduca al closing dell'operazione di acquisizione. La trattativa sarà seguita dal vicepresidente Ast, Stefano Fabbri, in stretto contatto con i colleghi della redazione».