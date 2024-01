Nicola Zingaretti (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

30 Gen 2024

Fnsi: «Gli esponenti politici rispettino il lavoro dei giornalisti»

La Federazione nazionale della Stampa italiana esprime solidarietà alla collega Giorgia Mennuni, destinataria dell'ironia di Nicola Zingaretti, avvicinato per un servizio per la trasmissione 'Quarta Repubblica'.

La Federazione nazionale della Stampa italiana «chiede da sempre rispetto per tutti i giornalisti e invita tutti gli esponenti politici, di destra, di sinistra e di centro, ad attenersi a comportamenti che non siano lesivi della dignità professionale di chi fa informazione. La Fnsi, contemporaneamente, non ha nessuna intenzione di farsi trascinare in una polemica continua da parlamentari che potrebbero impegnare in maniera più proficua il tempo del loro mandato». Lo scrive la Fnsi in una nota di solidarietà a Giorgia Mennuni, destinataria dell'ironia di Nicola Zingaretti, avvicinato per un servizio per la trasmissione 'Quarta Repubblica'.



«Il diritto di cronaca e la libertà di informazione - prosegue la nota - sono aspetti centrali nella vita democratica di un Paese e vanno trattati sempre con grande attenzione. La Federazione nazionale della Stampa, essendo il sindacato unitario dei giornalisti italiani, non ne fa una questione di colore politico: è sempre accanto ai colleghi e in questo caso è solidale con Giorgia Mennuni».