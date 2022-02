La home page di fondogiornalisti.it

01 Feb 2022

Fondo pensione complementare, dall'1 al 5 aprile il voto per rinnovare gli organi amministrativi

I giornalisti iscritti saranno chiamati ad eleggere sei componenti del Consiglio di amministrazione e due componenti del Collegio dei sindaci. Le elezioni si svolgeranno solo con voto elettronico.

Si svolgeranno l'1, 2, 3, 4 e 5 aprile le elezioni per il rinnovo del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci del Fondo pensione complementare dei giornalisti italiani. Lo ha deliberato il Cda del Fondo nella riunione del 26 gennaio 2022, nel rispetto del Regolamento elettorale stabilito dalle fonti istitutive. Tutti i giornalisti italiani iscritti al Fondo saranno chiamati ad eleggere 6 componenti del Consiglio di amministrazione e 2 componenti del Collegio dei sindaci.



Le elezioni si svolgeranno solo con voto elettronico. Sarà cura del Fondo diramare tempestivamente le informative su operazioni e modalità utili all'esercizio del diritto di voto.



Il voto si potrà esprimere scegliendo tra le candidature (debitamente sottoscritte dagli interessati per accettazione) che dovranno pervenire all'ufficio elettorale, costituito presso la sede del Fondo, in originale (i moduli potranno essere scaricati dal sito www.fondogiornalisti.it – Speciale elezioni) o mediante Pec entro venerdì 18 febbraio alle ore 18.00.



Singole candidature o liste di candidati dovranno essere presentate da almeno 250 giornalisti iscritti al Fondo alla data del 31 dicembre 2021. Sono candidabili tutti coloro che abbiano i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla legge.



I componenti del Collegio dei Sindaci, oltre ai previsti requisiti di onorabilità e professionalità, devono essere anche iscritti al Registro dei revisori contabili, istituito presso il ministero della Giustizia.