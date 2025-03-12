CERCA
Edmondo Rho (a sinistra) e Sergio Moschetti (Foto: fondogiornalisti.it)
Fondo Complementare 22 Dic 2025

Fondo pensione complementare: Sergio Moschetti eletto presidente, Edmondo Rho vicepresidente

Presidente del Collegio sindacale è il giornalista Andrea Sbardellati. L'elezione lunedì 22 dicembre 2025, nel corso della prima riunione del nuovo Cda.

Il Consiglio d'amministrazione del Fondo pensione complementare dei giornalisti italiani ha eletto nuovo presidente Sergio Moschetti (Fieg, in rappresentanza della parte imprenditoriale) mentre vicepresidente è stato eletto Edmondo Rho (consigliere più votato alle elezioni tra i giornalisti). Lo riporta una nota pubblicata lunedì 22 dicembre 2025 anche sul sito web del Fondo.

Moschetti, già vicepresidente, assume la nuova carica in base al principio dell'alternanza alla presidenza tra editori e giornalisti. Prima dell'elezione il Consiglio ha ringraziato la presidente uscente Alessia Marani per l'ottimo lavoro svolto. Subito dopo il Consiglio, si è riunito anche il Collegio sindacale che ha eletto come suo presidente Andrea Sbardellati.

Il nuovo Consiglio di amministrazione del Fondo è composto da Guido Besana, Roberto Covallero, Simona Fossati, Sergio Moschetti, Fabio Pennini, Mario Tagliafierro, Edmondo Rho, Giampaolo Davide Rossetti, Andrea Rustichelli, Vincenzo Varagona, Giuseppe Zavatta, Massimo Zennaro; mentre il Collegio sindacale è composto da Goffredo Hinna Danesi, Giada Monetti, Renato Pedullà, Andrea Sbardellati.

Alessia Marani ha augurato buon lavoro ai nuovi componenti degli organi del Fondo e alla struttura. (mf)

Fondo Complementare
16 Dic 2025
Fondo pensione complementare, eletti i giornalisti in Cda e Collegio dei Sindaci
Fondo Complementare
03 Dic 2025
Fondo pensione complementare, giornalisti al voto dal 12 al 16 dicembre 2025
Fondo Complementare
07 Ago 2025
Fondo pensione complementare, dal 12 al 16 dicembre si vota
