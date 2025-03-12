Il Consiglio d'amministrazione del Fondo pensione complementare dei giornalisti italiani ha eletto nuovo presidente Sergio Moschetti (Fieg, in rappresentanza della parte imprenditoriale) mentre vicepresidente è stato eletto Edmondo Rho (consigliere più votato alle elezioni tra i giornalisti). Lo riporta una nota pubblicata lunedì 22 dicembre 2025 anche sul sito web del Fondo.
Moschetti, già vicepresidente, assume la nuova carica in base al principio dell'alternanza alla presidenza tra editori e giornalisti. Prima dell'elezione il Consiglio ha ringraziato la presidente uscente Alessia Marani per l'ottimo lavoro svolto. Subito dopo il Consiglio, si è riunito anche il Collegio sindacale che ha eletto come suo presidente Andrea Sbardellati.
Il nuovo Consiglio di amministrazione del Fondo è composto da Guido Besana, Roberto Covallero, Simona Fossati, Sergio Moschetti, Fabio Pennini, Mario Tagliafierro, Edmondo Rho, Giampaolo Davide Rossetti, Andrea Rustichelli, Vincenzo Varagona, Giuseppe Zavatta, Massimo Zennaro; mentre il Collegio sindacale è composto da Goffredo Hinna Danesi, Giada Monetti, Renato Pedullà, Andrea Sbardellati.
Alessia Marani ha augurato buon lavoro ai nuovi componenti degli organi del Fondo e alla struttura. (mf)