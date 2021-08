Una delle ultime prime pagine della Gazzetta del Mezzogiorno

03 Ago 2021

Gazzetta del Mezzogiorno, Fnsi e Assostampa: «Il Tribunale faccia presto e bene»

Ridurre i tempi tra l'esito delle votazioni sui piani di concordato Mediterranea e l'omologazione della procedura. Questo l'appello lanciato dal sindacato con l'obiettivo di riportare prima possibile in edicola il giornale e consentire a tutti i lavoratori, e non solo ad alcuni, di uscire quanto prima dalla cassa a zero ore in cui sono stati collocati a causa dell'interruzione delle pubblicazioni.

Ridurre i tempi tra l'esito delle votazioni sui piani di concordato Mediterranea e l'omologazione della procedura. È questo l'appello lanciato dalla Federazione nazionale della Stampa italiana e dalle Associazioni regionali di Puglia e di Basilicata con l'obiettivo di riportare prima possibile in edicola la Gazzetta del Mezzogiorno, le cui pubblicazioni sono sospese dal 1° agosto.



«Occorre che il Tribunale fallimentare e le due curatele interessate alle procedure Edisud e Mediterranea possano lavorare serenamente per portare finalmente a compimento, nei prossimi giorni, una vicenda giudiziaria che da tre anni tiene sotto scacco il principale organo di informazione della Puglia e della Basilicata – sostiene il sindacato dei giornalisti – e tutti i lavoratori. Dunque si sgomberi il campo dalle fake news e mistificazioni fatte circolare nei giorni scorsi da alcuni, e purtroppo veicolate anche da ignari parlamentari, per indurre gli organismi preposti a fare presto e male. E si evitino soluzioni-ponte pasticciate che rischiano di interferire nel libero e autonomo esercizio di voto dei creditori Edisud e Mediterranea. Il Tribunale ha tutti gli strumenti in mano per consentire un rapido ritorno del giornale che ne agevoli il definitivo rilancio, assicurando dignità e certezze ai giornalisti e poligrafici e salvaguardia di tutti i posti di lavoro».



«Si faccia tutto quello che è possibile per definire, in tempi ragionevoli, l'aggiudicazione della testata al migliore dei due piani di concordato sulla Mediterranea depositati e sottoposti al voto dei creditori. E, nelle more dell'omologa finale, si affidi la guida del giornale all'imprenditore risultato vincitore per consentirne l'uscita in edicola e rimediare, così, al vuoto informativo creato in due regioni del Sud a causa della mancata proroga dell'affitto. Tale soluzione – concludono Fnsi e Associazioni di Stampa – consentirebbe anche a tutti i lavoratori, e non solo ad alcuni di loro, di uscire quanto prima dalla cassa integrazione a zero ore in cui sono stati collocati a causa dell'improvvisa interruzione delle pubblicazioni. Ci sarà tempo e modo per individuare le responsabilità di quanto accaduto, la cui gravità è testimoniata da 134 anni di storia nei quali la Gazzetta del Mezzogiorno è sempre stata in edicola».