02 Lug 2024

Gazzetta di Reggio, giornalisti in sciopero contro il taglio dell'organico. Fnsi e Aser al fianco dei colleghi

L'astensione dal lavoro lunedì 1° luglio 2024; niente giornale in edicola il 2 luglio. La protesta della redazione contro la «mancanza di dialogo con l'azienda». Il sindacato: «L'editore si confronti fin da oggi con il Cdr ripristinando le corrette relazioni sindacali».

La redazione della Gazzetta di Reggio, quotidiano del gruppo Sae, ha scioperato ieri, 1° luglio 2024, per protestare contro «le mancate comunicazioni dell'azienda» relative alla riorganizzazione della redazione che prevede anche la cassa integrazione a zero ore per un collega che accederà al prepensionamento. Nel tardo pomeriggio l'assemblea, convocata dal Comitato di redazione, ha deciso per lo sciopero immediato.



Fnsi e Aser, si legge in una nota, «esprimono solidarietà ai colleghi che con questa protesta hanno difeso i propri diritti e chiesto il rispetto del contratto di lavoro e auspicano che l'azienda si confronti fin da oggi con il Cdr ripristinando le corrette relazioni sindacali e individuando soluzioni alla carenza di organico che sta colpendo la redazione reggiana».



PER APPROFONDIRE

Di seguito il comunicato sindacale dei redattori della Gazzetta di Reggio pubblicato anche sul sito web del quotidiano martedì 2 luglio 2024.



Comunicato sindacale

I giornalisti della Gazzetta di Reggio hanno scioperato durante la giornata di lunedì primo luglio e pertanto non troverete il giornale in edicola.

La redazione sta protestando contro la mancanza di dialogo con l'azienda che ha tagliato in modo unilaterale l'organico procedendo, di fatto, a un impoverimento della redazione.

Il Cdr in rappresentanza di tutti i redattori della Gazzetta di Reggio