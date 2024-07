La homepage di hollywoodreporter.it

01 Lug 2024

The Hollywood Reporter Roma, i giornalisti si dimettono per giusta causa. La solidarietà di Stampa Romana, la vicinanza della Fnsi

Le dimissioni in blocco sono effettive da lunedì 1 luglio 2024. Il sindacato: «Al fianco dei colleghi per tutelarne i diritti».

«L'Associazione Stampa Romana esprime solidarietà ai colleghi di The Hollywood Reporter che oggi si sono dimessi tutti per giusta causa: per mesi hanno lavorato con abnegazione per tenere in vita in Italia, con un prodotto di qualità, la prestigiosa testata americana. La mancanza di una prospettiva credibile li ha costretti a questo passo sofferto. Stampa Romana è al fianco dei colleghi per tutelarne i diritti». Lo afferma la Segreteria dell'Associazione Stampa Romana in una nota pubblicata lunedì 1 luglio 2024 anche sul sito web del sindacato regionale.



Anche la Federazione nazionale della Stampa italiana esprime solidarietà e vicinanza ai colleghi di The Hollywood Reporter Roma, che hanno deciso di licenziarsi in blocco per giusta causa dopo mesi senza stipendio e ripetuti scioperi. Una decisione «estremamente sofferta», come ricordano gli stessi giornalisti e giornaliste, che da tempo chiedevano all'azienda di ottemperare ai suoi doveri e di garantire alla redazione impegni concreti per assicurare un futuro al giornale.



Di seguito il comunicato dei giornalisti di THR Roma.



I giornalisti di The Hollywood Reporter Roma hanno preso una decisione estremamente sofferta, per non dire drammatica. Da mesi non ottengono lo stipendio, da mesi la società editrice di THR Roma appare incapace di offrire una qualsivoglia prospettiva realistica alla testata. Per mesi hanno continuato a lavorare e a realizzare con passione un giornale in condizioni che si sono fatte via via proibitive. È per questo che hanno deciso - tutti insieme - di dimettersi per giusta causa. Dimissioni che sono effettive da oggi, 1 luglio 2024.

Una scelta sofferta anche perché una testata leggendaria, un marchio formidabile, come The Hollwood Reporter sicuramente ha tutte le potenzialità per conquistare uno spazio importante nel panorama editoriale italiano. I giornalisti di THR Roma lo hanno dimostrato: con i loro servizi, le loro interviste, i loro reportage, le loro esclusive. Ma tutto questo non basta quando viene meno il necessario sostegno e la necessaria spinta aziendale, un fondamento progettuale basato sui fatti e su scelte economiche in grado di offrire un futuro in un mercato notoriamente difficile e periglioso.

È con dolore che i giornalisti di THR Roma dicono addio al loro giornale al quale hanno lavorato con determinazione, passione e abnegazione.

I giornalisti di THR Roma