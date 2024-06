Il comunicato sindacale pubblicato su hollywoodreporter.it

24 Giu 2024

The Hollywood Reporter Roma, i giornalisti: «Ancora senza stipendio, lo sciopero continua»

L'assemblea ha proclamato l'astensione dal lavoro, questa volta a oltranza, a partire da lunedì 24 giugno 2024 alle ore 9. Potrà essere interrotta «solo a fronte di atti concreti da parte dell'azienda», precisano i redattori.

«I giornalisti di The Hollywood Reporter Roma, a seguito del mancato versamento, durante questi ultimi cinque giorni di astensione dal lavoro, dello stipendio loro dovuto, e degli arretrati che attendono da mesi, rinnovano lo sciopero». È quanto si legge in una nota dell'assemblea dei giornalisti rilanciata dall'Associazione Stampa Romana lunedì 24 giugno 2024.



«L'azienda - prosegue il comunicato - non ha ottemperato ai propri doveri e tuttora non ha mostrato alcuna prospettiva realistica e sostenibile per il giornale, né ha comunicato impegni concreti. I giornalisti di THR Roma difenderanno in ogni sede i propri diritti e proclamano a partire da lunedì 24 giugno alle ore 9 un nuovo sciopero, questa volta a oltranza. Lo stesso potrà quindi essere interrotto solo a fronte di atti concreti da parte dell'azienda».