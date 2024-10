Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

02 Ott 2024

Genova, operatore Rai colpito e cronisti spintonati durante evento con Tajani. L'Assostampa: «Fatto gravissimo»

Il sindacato regionale «esprime piena e totale solidarietà a tutti i lavoratori coinvolti». La TgR Rai Liguria: «L’operatore è stato colpito a un occhio da una gomitata di una delle guardie del corpo del segretario di Forza Italia. Diversi colleghi sul posto hanno raccontato di essere stati spinti e insultati dagli stessi bodyguard».

«L’Associazione Ligure dei Giornalisti condanna con fermezza quanto successo nel tardo pomeriggio di ieri a Genova in occasione della visita del ministro Antonio Tajani». Così il sindacato regionale in una nota diffusa mercoledì 2 ottobre 2024.



L’Assostampa Ligure «esprime piena e totale solidarietà a tutti i lavoratori coinvolti e ricorda come siano diritti insopprimibili non solo il diritto di cronaca ma anche il diritto dei cittadini a essere informati».



Sulla questione si è espressa anche la TgR Rai Liguria, ripercorrendo l’accaduto: «Nel corso di un appuntamento della campagna elettorale a Genova a cui presenziava il ministro degli Esteri Antonio Tajani, un operatore che lavora per la Rai è stato colpito a un occhio da una gomitata di una delle guardie del corpo del segretario di Forza Italia. Diversi cronisti e colleghi sul posto hanno raccontato di essere stati spinti e insultati dagli stessi bodyguard».



Il comunicato della TgR Rai Liguria si chiude con la ferma condanna di «quanto accaduto, un grave episodio in cui la stampa – peraltro a un evento in cui i giornalisti erano stati invitati dagli stessi organizzatori – è stata trattata senza rispetto alcuno e si è arrivati perfino a un operatore ferito, a cui va la nostra massima solidarietà».