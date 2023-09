Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

20 Set 2023

Giorgetti contro Domani per l'inchiesta su Francesca Verdini. Il quotidiano: «Pubblicate notizie vere»

Il ministro annuncia querela e si dichiara «estraneo alle fantasiose ricostruzioni». La replica di Giovanni Tizian, autore dell'inchiesta: «Un giornale ha il dovere di dare una notizia di sicuro interesse pubblico», del resto «in redazione non è arrivata nessuna smentita, nessuna rettifica, nessuna replica sui fatti».

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti «ha dato mandato ai suoi legali per presentare una denuncia querela nei confronti del quotidiano "Domani" (Gli affari di Francesca Verdini con il Mef) e del quotidiano online "Affaritaliani.it" (Francesca Verdini socia di una società controllata del Mef) a tutela della sua reputazione in quanto totalmente estraneo alle fantasiose ricostruzioni». Lo comunica il ministero riferendosi ai due articoli apparsi sugli organi di stampa.



Secondo Domani Verdini, fidanzata di Matteo Salvini, socia al 95 per cento della Casa rossa (che si occupa principalmente di produzioni cinematografiche) avrebbe ottenuto «due affidamenti diretti da Sport e salute, controllata dal Tesoro».



La replica del quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi è affidata allo stesso giornalista che ha firmato l'inchiesta: Giovanni Tizian. «Le notizie pubblicate sono vere», puntualizza.



«Un giornale – incalza – ha il dovere di pubblicare una notizia che riguarda soldi pubblici, a maggior ragione se questo denaro è destinato a un'imprenditrice che ha legami stretti con ministri o parlamentari. La notizia è sicuramente di interesse pubblico».



Inoltre, «alla redazione di Domani non è pervenuta alcuna lettera di rettifica, come d'uso in caso di repliche. Abbiamo appreso dalle agenzie che Il ministro "ha dato mandato ai suoi legali per presentare una denuncia querela nei confronti del quotidiano Domani". Nessuna smentita, nessuna rettifica, nessuna replica sui fatti», rileva il giornalista.



Non è la prima volta che un esponente del governo Meloni querela o annuncia querele contro il quotidiano Domani, che denuncia «un clima di ostilità rispetto all'informazione che preoccupa anche osservatori internazionali impegnati nella tutela della libertà di stampa».