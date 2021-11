L'Università degli Studi Aldo Moro di Bari (uniba.it)

22 Nov 2021

Giornaliste di guerra, il 24 novembre evento formativo dell'Unesco a Bari

Fra i relatori: Marilù Mastrogiovanni, Luigi Cazzato, Lino Patruno e Alison Baskerville, documentary photographer e personal safety trainer. L'evento è uno degli appuntamenti del VI Forum delle Giornaliste del Mediterraneo, in corso dal 21 al 25 novembre all'Università degli Studi Aldo Moro.

Approda per la prima volta in Italia, a Bari, il progetto dell'Unesco dedicato alle tecniche per lavorare in sicurezza sui territori di crisi e di conflitto. "Come realizzare reportage in sicurezza: strategie per le donne giornaliste e i loro alleati" è il titolo del training che si terrà mercoledì 24 novembre (dalle 9.30 alle 12.30), nell'aula Don Tonino Bello del Dipartimento For.Psi.Com, in via Crisanzio 42 a Bari.



Alison Baskerville, documentary photographer e personal safety trainer, darà una dimostrazione teorico-pratica sul tema "How to report safely: Strategies for women journalists & their allies". Con Baskervillle dialogheranno Marilù Mastrogiovanni, giornalista; Luigi Cazzato, coordinatore Master in Giornalismo di Uniba; Lino Patruno, direttore della testata giornalistica del Master in Giornalismo di Uniba.



L'evento è uno degli appuntamenti del sesto Forum delle Giornaliste del Mediterraneo, in corso dal 21 al 25 novembre a Bari nelle aule dell'Università degli Studi Aldo Moro. (Da: assostampa.it)