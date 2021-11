La locandina della giornata (particolare)

09 Nov 2021

'Raccontare la verità', il 13 novembre giornata conclusiva del corso di alta formazione di Fnsi e Università di Padova

All'incontro, insieme con i circa 50 partecipanti che presenteranno gli elaborati redatti al termine del ciclo di studi, anche il presidente Fnsi, Giuseppe Giulietti; la segretaria del Sindacato giornalisti Veneto, Monica Andolfatto; il giornalista Carlo Verdelli, i docenti Salvatore Soresi e Laura Nota.

Sabato 13 novembre 2021, dalle 9 alle 18, a Palazzo Bo, sede dell'Università degli Studi di Padova, si terrà la giornata conclusiva del corso di alta formazione “Raccontare la verità, come informare promuovendo una società inclusiva”, il laboratorio pilota in Italia contro le fake news, intese come manipolazione della realtà finalizzata ad alimentare con la falsa informazione le disuguaglianze, il linguaggio d’odio, il razzismo.



Un laboratorio multidisciplinare, organizzato dall’Ateneo patavino con la Federazione nazionale Stampa italiana, il Sindacato giornalisti Veneto, l’associazione Articolo 21 e il sostegno del Sindacato giornalisti del Trentino Alto Adige e dell’Ordine dei giornalisti del Veneto, e coordinato dalla professoressa Laura Nota, già delegata dal Rettore all’inclusione e da Monica Andolfatto, segretaria del sindacato veneto, che ha sancito un’alleanza attiva fra il mondo del sapere e il mondo del giornalismo.



Alla giornata conclusiva, introdotta dal presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti, insieme con i circa cinquanta partecipanti al corso, che presenteranno gli elaborati redatti al termine del ciclo di studi cominciato lo scorso aprile, anche il professor Salvatore Soresi, che dialogherà con Laura Nota su “L’indignazione e il coraggio di dire e riferire”, e il giornalista Carlo Verdelli che dialogherà con Roberto Reale su “Dalla Galassia Gutenberg alla galassia Zuckerberg, dove tutti parlano e nessuno ascolta”.



Il comitato coordinatore del corso di alta formazione è formato oltre che da Nota, Reale e Andolfatto anche da Enrico Ferri e dall'ex Rettore Rosario Rizzuto. A dar vita alle lezioni i docenti: Fabrizio Barca, Paola Barretta, Ilaria Di Maggio, Tiziana Ferrario, Enrico Ferri, Ombretta Gaggi, Maria Cristina Ginevra, Giuseppe Giulietti, Giampiero Griffo, Stefano Lamorgese, Raffaele Lorusso, Stefania Mannarini, Elisa Marincola, Marco Mascia, Vincenzo Milanesi, Roberto Natale, Antonio Nicita, Laura Nota, Maurizio Paglialunga, Paolo Pagliaro, Walter Quattrociocchi, Sigfrido Ranucci, Roberto Reale, Paola Rosà, Sara Santilli, Salvatore Soresi, Giancarlo Tartaglia, Mirco Tonin, Fabiana Zollo.



Per seguire online i lavori della giornata conclusiva occorre prenotare scrivendo a info@sindacatogiornalistiveneto.it.