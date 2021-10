La locandina dell'evento (particolare)

26 Ott 2021

'Tina Merlin: giornalismo d'inchiesta oggi', il 5 novembre incontro a Belluno

Appuntamento alle 10.30 al Teatro comunale con gli studenti delle scuole superiori, l'attore Marco Paolini e l’attrice Anna Tringali, i rappresentanti di Provincia di Belluno, Comune di Longarone, Sindacato giornalisti Veneto, Assostampa bellunese e Articolo 21 Veneto. Per la Fnsi partecipa il presidente Giuseppe Giulietti.

Ci sarà anche l’attore Marco Paolini a Belluno il prossimo 5 novembre a testimoniare l’attualità di Tina Merlin, a trent’anni dalla morte. Un evento voluto dalla Provincia di Belluno e dal Comune di Longarone con il Sindacato giornalisti veneto, la Federazione nazionale della Stampa italiana, l’Assostampa bellunese e Articolo 21 Veneto per riflettere sull’importanza dell’informazione come strumento di democrazia e crescita civile, che si fregia anche del patrocinio dei Comuni di Belluno e di Borgo Valbelluna e della Fondazione Vajont.



L’appuntamento è alle 10.30 al Teatro comunale di Belluno, con il coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori che raccoglieranno il testimone della giornata partecipando a un concorso che li vedrà impegnati ad approfondire la figura di una cronista che “non è solo quella del Vajont” in un percorso didattico-formativo che si concluderà il prossimo maggio.



Insieme a Marco Paolini, autore e interprete della memorabile “Orazione civile” sulla strage del Vajont, discuteranno Adriana Lotto, presidente dell’Associazione culturale Tina Merlin, la giornalista d’inchiesta Floriana Bulfon, il coordinatore della Scuole in rete Franco Chemello e il presidente della Fnsi Giuseppe Giulietti. Modera la giornalista Tiziana Bolognani. Mentre l’attrice Anna Tringali leggerà alcuni stralci di articoli e testi scritti da Tina Merlin.



In dono ai presenti un segnalibro dedicato al convegno realizzato dai ragazzi della cooperativa Portaperta.



L’ingresso è libero per i possessori di green pass. È obbligatorio prenotare inviando una mail a info@sindacatogironalistiveneto.it o compilando il form disponibile a questo link. Sarà possibile seguire i lavori da remoto collegandosi sul sito web studentibelluno.it.



L’intento è dimostrare quanto e come la libertà di stampa e la professionalità nell’esercizio del giornalismo siano determinanti all’interno di una società che voglia dirsi democratica e inclusiva. E Tina Merlin rimane tutt’ora un punto di riferimento con le sue battaglie sempre dalla parte della gente e con un giornalismo d’inchiesta che ha dato voce al territorio e che è andato contro il pensiero dominante dei poteri forti.



Ora come allora le difficoltà del giornalismo di denuncia, ancor più in provincia, sono le medesime, come pure i bavagli, i tentativi di depistaggio o di disinformazione che dir si voglia. Giornalisti e giornaliste sono nel mirino. L’informazione continua a essere sotto attacco, messa sotto scacco anche da un dilagante precariato, spia della crisi occupazionale e strutturale che attanaglia il settore dell’editoria. (Da: sindacatogiornalistiveneto.it)