La locandina dell'evento (Foto: @PremioRobertoMorrione)

28 Ott 2021

Premio Morrione, Giulietti incontra Bruno Segre

Appuntamento venerdì 29 ottobre alle 15.30 a Torino nell'ambito delle giornate di premiazione del concorso. Con il presidente della Fnsi e l'avvocato partigiano e giornalista antifascista, anche i finalisti e le finaliste della decima edizione della kermesse.

Venerdì 29 ottobre 2021, alle 15.30, al Circolo dei Lettori di Torino, l'avvocato partigiano e giornalista antifascista Bruno Segre incontra il presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana, Giuseppe Giulietti, e i finalisti e le finaliste della decima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo: Anna Berti Suman, Giovanni Culmone, Matteo Garavoglia, Youssef Hassan Holgado, Tobias Hochstöger, Pietro Mecarozzi, David Ognibene, Jacopo Ottenga Barattucci, Arianna Organtini.

Conduce Gian Mario Gillio, giornalista di Riforma – Settimanale delle chiese battiste, metodiste e valdesi.



L'appuntamento, organizzato insieme con Fnsi e Articolo21, rientra nell'ambito delle iniziative promosse in occasione delle Giornate del premio Morrione, in programma nel capoluogo piemontese dal 28 al 30 ottobre.



Per partecipare in presenza è obbligatorio prenotare (011 8904401 oppure, specificando nomi e recapiti telefonici dei partecipanti, info@circololettori.it).



L'incontro sarà anche trasmesso in streaming sulle pagine Facebook degli organizzatori.