La redazione centrale del Secolo XIX

29 Ott 2022

Giornalisti di Repubblica in sciopero, la «piena solidarietà» dei colleghi del Secolo XIX

«Un piano editoriale degno di essere chiamato tale deve essere alla base dell'organizzazione del lavoro all'interno di ogni azienda», rivendica la redazione del quotidiano ligure, che continuerà a chiedere «con forza che un nuovo piano venga finalmente presentato pure per il Decimonono».

La redazione de Il Secolo XIX esprime «piena solidarietà» ai colleghi de la Repubblica in sciopero per 24 ore, dalle 19 di venerdì 28 ottobre alle 19 di sabato 29 ottobre 2022.



«Riteniamo – si legge in una nota dei giornalisti del quotidiano ligure – che un piano editoriale degno di essere chiamato tale debba essere alla base dell'organizzazione del lavoro all'interno di ogni azienda: proprio per questo motivo anche i giornalisti de Il Secolo XIX hanno chiesto alla Direzione, e continueranno a farlo con forza senza indietreggiare, che venga finalmente presentato pure per il Decimonono un nuovo piano editoriale che manca da ormai più di dieci anni».