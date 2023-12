La delegazione di giornalisti a un corteo dei lavoratori ex Gkn

27 Dic 2023

Gkn, il Tribunale del lavoro blocca i licenziamenti. Fnsi e Ast: «Hanno vinto i lavoratori»

La soddisfazione di Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione nazionale della Stampa italiana, e del presidente del sindacato regionale Sandro Bennucci: «È la dimostrazione che con spirito di sacrificio e determinazione si possono vincere sfide epocali per la difesa del fondamentale diritto al lavoro».

Il Tribunale del lavoro di Firenze ha bloccato i licenziamenti alla ex Gkn di Campi Bisenzio, accogliendo parzialmente il ricorso della Fiom Cgil, che imputava alla proprietà Qf di Francesco Borgomeo (ora in liquidazione) di aver violato le norme di legge per aprire la procedura di licenziamento collettivo.



Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione Nazionale della Stampa, e Sandro Bennucci, presidente dell'Associazione Stampa Toscana, anche a nome di tutti organismi dirigenti del sindacato unico e unitario dei giornalisti, hanno commentato con grande soddisfazione la notizia: «Hanno vinto i lavoratori che da anni lottano per conservare il posto ed evitare la chiusura della fabbrica».



Fnsi e Ast, da sempre al fianco dei lavoratori ex Gkn, riaffermano con convinzione che è necessario lottare fino in fondo contro i licenziamenti e anche per preservare fabbriche e aziende dalle chiusure. «L'esempio dei dipendenti dell'ex Gkn - affermano gli esponenti di Fnsi e Ast - dimostra che con spirito di sacrificio e determinazione si possono vincere sfide epocali per la difesa del fondamentale diritto al lavoro».