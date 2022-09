Il ricordo dell'eccidio di Vinca nell'agosto 1944 (Foto: @Artventuno)

30 Ago 2022

'Il coraggio della memoria. Le stragi nazifasciste a Fivizzano', il 1° settembre presentazione a Venezia

Con il regista del documentario Leonardo Rosi e la giornalista coautrice dell'opera, Antonella Napoli, è prevista la presenza del sindaco di Fivizzano, Gianluigi Giannetti, del vice sindaco Nanni Poleschi, dell'attore Romeo Orsi e del presidente Fnsi, Giuseppe Giulietti.

Giovedì 1 settembre 2022, sarà presentata a Venezia l'anteprima del trailer "Il coraggio della memoria. Le stragi nazifasciste a Fivizzano", un documentario con la regia di Leonardo Rosi coadiuvato da Antonella Napoli, giornalista vincitrice del premio "Verità e giustizia" dedicato a Franco Giustolisi. La conferenza stampa si terrà all'hotel Excelsior - Lido di Venezia - alle 13.30.



Oltre al regista e alla giornalista coautrice dell'opera, è prevista la presenza del sindaco di Fivizzano, Gianluigi Giannetti, del vice sindaco Nanni Poleschi, dell'attore Romeo Orsi e del presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana, Giuseppe Giulietti.



«Un lavoro importante - sottolineano i promotori - quello di Rosi, basato sulla ricostruzione degli eccidi del '44 in Lunigiana attraverso la scoperta di documenti su procedimenti verso criminali nazisti portati alla luce da Giustolisi, tra i più autorevoli giornalisti italiani di inchiesta, scomparso nel 2014. Lo stesso Giustolisi è presente nel docufilm con una intervista realizzata durante il processo a undici ex ufficiali nazisti chiamati a rispondere dell'accusa di "concorso in violenza ed omicidi contro nemici" perpetrati nell'agosto 1944 in zona San Terenzo Monti, Vinca e – nel maggio dello stesso anno – a Mommio (frazioni di Fivizzano)».