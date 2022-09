Un'immagine della campagna #FreeAssangeNow della @IFJGlobal

Venezia, il 5 settembre iniziativa per Julian Assange alla Casa degli Autori

Appuntamento alle 16.50 con, fra gli altri, Giuseppe Giulietti, presidente Fnsi; Vincenzo Vita, presidente dell'Archivio audiovisivo del Movimento operaio e democratico; Monica Andolfatto, segretaria del Sindacato giornalisti Veneto; Carlo Bartoli, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Lunedì 5 settembre 2022, alle 16.50, la Casa degli Autori al Lido di Venezia ospita una iniziativa per Julian Assange, giornalista fondatore di WikiLeaks che rischia di essere estradato negli Stati Uniti, "colpevole" di aver svelato efferati crimini di guerra e per questo accusato di spionaggio.



All'incontro, promosso dall'Archivio audiovisivo del Movimento operaio e democratico e dall'associazione Articolo21, in collaborazione con Federazione nazionale della Stampa italiana e Ordine dei giornalisti, è prevista la partecipazione, fra gli altri, di Giorgio Gosetti, delegato generale delle Giornate degli autori; Giuseppe Giulietti, presidente della Fnsi; Vincenzo Vita, presidente dell'Aamod; Carlo Bartoli e Paola Spadari, presidente e segretaria del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, insieme coi colleghi Maurizio Paglialunga, Gianluca Amadori e Giuliano Gargano.



Fra i contributi previsti anche quelli di Monica Andolfatto, segretaria del Sindacato giornalisti Veneto; Tina Marinari, coordinatrice delle campagne di Amnesty International Italia; Manuela Piovano, vicepresidente dell'Associazione nazionale degli autori e dell'attrice Ottavia Piccolo.