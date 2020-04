Associazioni | 20 Apr 2020 CONDIVIDI:

Il Corriere di Siena torna in edicola. Fnsi e Assostampa Toscana, Romana e Umbra non firmano la Cigd

L'azienda ha annunciato la ripresa delle pubblicazioni aggiungendo quattro redattori alla lista di coloro che continueranno a lavorare al 100%, mentre gli altri andranno in cassa integrazione in deroga a zero ore. L'accordo votato a maggioranza dal Comitato di redazione.

La prima pagina del Corriere di Siena di sabato 4 aprile 2020

«Dopo due sedute in audiovideoconferenza si è concluso il confronto fra l'azienda editrice del Corriere dell'Umbria, la delegazione sindacale guidata per la Fnsi da Ezio Cerasi, le Associazioni regionali di Stampa Toscana, Umbra, Romana e il Cdr della testata, per la cassa integrazione in deroga. L'Associazione Stampa Toscana, rappresentata dal presidente, Sandro Bennucci, si è seduta al tavolo con una richiesta pregiudiziale: la riapertura del Corriere di Siena e la garanzia che non ci sarebbero stati problemi per il Corriere di Arezzo». È quanto si legge in una nota dell'Ast.



«Alla fine del confronto, sicuramente molto difficile, l'azienda – prosegue il sindacato regionale – ha annunciato il ritorno in edicola del Corriere di Siena da martedì 21 aprile, aggiungendo quattro redattori alla lista di coloro che continueranno a lavorare al 100%, mentre gli altri andranno in cassa integrazione in deroga a zero ore. E proprio perché l'azienda non ha voluto accordare la rotazione fra tutto il corpo redazionale, Fnsi e Associazioni regionali di stampa non hanno firmato l'accordo, che ha visto solo il sì della maggioranza del Comitato di redazione».



L'azienda, conclude l'Assostampa Toscana, «accogliendo la richiesta del sindacato, ha assunto l'impegno di proseguire il contratto di solidarietà alla fine del periodo di cassa integrazione. In settimana è comunque previsto anche un passaggio istituzionale al tavolo dell'Unità di crisi della Regione Toscana, guidato da Gianfranco Simoncini, consigliere per il lavoro del presidente Enrico Rossi, con la partecipazione dell'azienda, dell'Associazione Stampa Toscana e del Comitato di redazione».