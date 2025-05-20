Donald Trump (Foto: ImagoEconomica/Fnsi via The White House)

21 Ott 2025

‘Il mondo di Trump: come Washington sta ridisegnando la geopolitica globale’: corso in Fnsi il 14 novembre

‘Il mondo di Trump: come Washington sta ridisegnando la geopolitica globale’: è questo il titolo del corso di formazione, organizzato in collaborazione con ForMedia, che si svolgerà nella sala Walter Tobagi della Fnsi (via delle Botteghe Oscure 54, Roma) venerdì 14 novembre 2025 dalle 9:30 alle 13:30.



Nel panorama del giornalismo contemporaneo è fondamentale analizzare come la politica estera degli Stati Uniti, sotto l’amministrazione Donald Trump, stia ridefinendo gli equilibri globali. Questo corso si propone di esplorare a fondo le dinamiche e le sfide che i giornalisti devono affrontare per raccontare un mondo in costante mutamento. Per un giornalista, il mondo di Trump è un ambiente complesso e sfidante.



La disintermediazione, la retorica polarizzante e la diffusione di disinformazione rendono il mestiere più difficile che mai. Sotto questo profilo l’era di Trump è un campo di studio e di lavoro straordinario.



Di seguito l’elenco dei relatori e il titolo del relativo panel:



Giampiero Gramaglia – ‘L’arma a doppio taglio della strategia dell’adulazione: leader e alleati e non, guru e magnati’;

Frediano Finucci – ‘Trump e la politica spaziale americana’;

Stefano Polli – ‘Le agenzie di stampa: la sfida dell’informazione. Raccontare il caos’;

Lucio Martino – ‘Alla ricerca di un equilibrio tra unità interna e fratture esterne: La seconda amministrazione Trump’.



Previsti i saluti iniziali della segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante, mentre a moderare la discussione sarà il consigliere nazionale Tommaso Polidoro.



I giornalisti che si registreranno sulla piattaforma della formazione otterranno quattro crediti. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per il 12 novembre. (anc)