CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Donald Trump (Foto: ImagoEconomica/Fnsi via The White House)
Formazione 21 Ott 2025

‘Il mondo di Trump: come Washington sta ridisegnando la geopolitica globale’: corso in Fnsi il 14 novembre

I giornalisti che si registreranno sulla piattaforma della formazione otterranno quattro crediti.

‘Il mondo di Trump: come Washington sta ridisegnando la geopolitica globale’: è questo il titolo del corso di formazione, organizzato in collaborazione con ForMedia, che si svolgerà nella sala Walter Tobagi della Fnsi (via delle Botteghe Oscure 54, Roma) venerdì 14 novembre 2025 dalle 9:30 alle 13:30.

Nel panorama del giornalismo contemporaneo è fondamentale analizzare come la politica estera degli Stati Uniti, sotto l’amministrazione Donald Trump, stia ridefinendo gli equilibri globali. Questo corso si propone di esplorare a fondo le dinamiche e le sfide che i giornalisti devono affrontare per raccontare un mondo in costante mutamento. Per un giornalista, il mondo di Trump è un ambiente complesso e sfidante.

La disintermediazione, la retorica polarizzante e la diffusione di disinformazione rendono il mestiere più difficile che mai. Sotto questo profilo l’era di Trump è un campo di studio e di lavoro straordinario.

Di seguito l’elenco dei relatori e il titolo del relativo panel:

Giampiero Gramaglia – ‘L’arma a doppio taglio della strategia dell’adulazione: leader e alleati e non, guru e magnati’;
Frediano Finucci – ‘Trump e la politica spaziale americana’;
Stefano Polli – ‘Le agenzie di stampa: la sfida dell’informazione. Raccontare il caos’;
Lucio Martino – ‘Alla ricerca di un equilibrio tra unità interna e fratture esterne: La seconda amministrazione Trump’.

Previsti i saluti iniziali della segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante, mentre a moderare la discussione sarà il consigliere nazionale Tommaso Polidoro.

I giornalisti che si registreranno sulla piattaforma della formazione otterranno quattro crediti. Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato per il 12 novembre. (anc)

@fnsisocial
Formazione
14 Ott 2025
Stati Generali degli uffici stampa e della comunicazione nel Lazio: il 7 novembre a Roma la III edizione
Formazione
10 Ott 2025
'Raccontare lo sport, raccontare la società': il 13 ottobre corso di formazione al Coni
Formazione
01 Ott 2025
'Stati Generali dell'Informazione in Liguria', appuntamento a Genova il 15 ottobre
 Le altre news

Articoli correlati

Premi e Concorsi19 Ott 2025
A Torino dal 22 al 25 ottobre i premi Pestelli, Schiavazzi, Morrione e Laganà dedicati ai lavori dei giovani
Premi e Concorsi10 Set 2025
IX Premio Alessandra Bisceglia, il 25 settembre la cerimonia di consegna e un convegno per giornalisti
Usigrai04 Set 2025
Usigrai, il 9 e 18 settembre incontri formativi in Fnsi riservati a chi ha aderito all’avviso di selezione giornalisti Rai 2025
Associazioni16 Giu 2025
Accordi sul lavoro e formazione giornalisti, due progetti con la partecipazione di Assostampa Puglia
Ungp03 Giu 2025
'La previdenza dei giornalisti', il 19 giugno corso di formazione Ungp in Fnsi
Carta di Roma20 Mag 2025
L'Africa MEDIAta, presentato in Fnsi il VI rapporto Amref
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits