CERCA
CERCA
Cerca nelle notizie
Dal
Al
Cerca
Cerca nel sito
Gianfranco Coppola, presidente Ussi (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)
Formazione 10 Ott 2025

'Raccontare lo sport, raccontare la società': il 13 ottobre corso di formazione al Coni

Il seminario, organizzato dal Gruppo Romano Giornalisti Sportivi con il supporto di Ussi Nazionale e Ordine dei Giornalisti del Lazio, darà diritto a sei crediti deontologici ai giornalisti iscritti sulla piattaforma della formazione. Tra i relatori anche il presidente della Fnsi, Vittorio di Trapani.

Si svolgerà a Roma, lunedì 13 ottobre 2025, dalle ore 9 alle 13, presso il Salone d’Onore del Coni (Piazza Lauro de Bosis), il seminario dal titolo “Raccontare lo sport, raccontare la società: il giornalista di fronte alle continue trasformazioni, tra mondo sportivo e terzo settore“, che assegnerà sei crediti deontologici ai giornalisti iscritti sulla piattaforma della formazione.

Il convegno, organizzato dal Gruppo Romano Giornalisti Sportivi con il supporto di Ussi Nazionale e Ordine dei Giornalisti del Lazio, conterà sulla presenza del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, del presidente Cip, Marco Giunio De Sanctis e del presidente Uisp, Tiziano Pesce.

«Il racconto sportivo – spiegano gli organizzatori - sta diventando sempre più ricco perché diventa racconto sociale. La realtà con cui si deve confrontare il giornalista sportivo è sempre più complessa e mutevole. Cambiano i regolamenti sportivi, cresce la rilevanza economica dell’intero comparto e il peso diplomatico che assume il fenomeno sportivo a livello internazionale. Le innovazioni tecnologiche, con particolare riferimento all’intelligenza artificiale, impattano pesantemente sul lavoro quotidiano di giornalisti e giornaliste. Inoltre, in questi ultimi anni, la riforma dello sport e quella del terzo settore stanno mutando profondamente il sistema sportivo, a cominciare dalle basi associative e dalle società sportive. L’ingresso in Costituzione dello sport, all’art. 33, lo ha riconosciuto come diritto per tutti i cittadini. Sempre di più lo sport è fenomeno sociale in evoluzione con riflessi nel mondo dell’educazione, della salute, dello spettacolo, dell’intrattenimento. Il ruolo del giornalista di fronte al racconto sportivo – concludono - diventa sempre più complesso e lo mette di fronte a responsabilità nuove, di tipo giornalistico e deontologico».

A moderare la discussione sarà Enza Beltrone, responsabile Progetti Ussi. A dare il proprio contributo in apertura ci saranno il presidente Ussi, Gianfranco Coppola, il presidente Ussi Roma, Jacopo Volpi, il presidente Odg Lazio, Guido D’Ubaldo e il presidente Fnsi, Vittorio di Trapani.

Successivamente verrà dato spazio agli interventi di Mimma Caligaris (vicepresidente vicaria Ussi), Francesca Benvenuti (giornalista Mediaset), Giorgio Caruso (Coordinamento Comunicazione Istituzionale Sport e Salute), Guido Lo Giudice (segretario generale Ussi), Ivano Maiorella (Consiglio Disciplina Odg Lazio) e Valerio Piccioni (giornalista e organizzatore de La Corsa di Miguel).

In chiusura, alle ore 12:30 circa, il Presidente Ussi, Gianfranco Coppola, consegnerà il premio giornalistico Ussi “Il racconto dello sport”, edizione 2024/25 intitolato alla memoria di Franco Zuccalà, ai colleghi Piero Valesio (1° Classificato – categoria Carta Stampata Over 40) е Gerardo De Vivo (1° Classificato – categoria Radio e Podcast). (anc)

@fnsisocial
Formazione
01 Ott 2025
'Stati Generali dell'Informazione in Liguria', appuntamento a Genova il 15 ottobre
Formazione
30 Set 2025
Dal dato alla notizia nelle emergenze infettive, il 28 ottobre seminario a Firenze
Formazione
29 Set 2025
'Giornalismo e ricerca scientifica: il ruolo dell'intelligenza artificiale', il 17 ottobre corso di formazione a Roma
 Le altre news

Articoli correlati

Premi e Concorsi10 Set 2025
IX Premio Alessandra Bisceglia, il 25 settembre la cerimonia di consegna e un convegno per giornalisti
Usigrai04 Set 2025
Usigrai, il 9 e 18 settembre incontri formativi in Fnsi riservati a chi ha aderito all’avviso di selezione giornalisti Rai 2025
Associazioni16 Giu 2025
Accordi sul lavoro e formazione giornalisti, due progetti con la partecipazione di Assostampa Puglia
Ungp03 Giu 2025
'La previdenza dei giornalisti', il 19 giugno corso di formazione Ungp in Fnsi
Carta di Roma20 Mag 2025
L'Africa MEDIAta, presentato in Fnsi il VI rapporto Amref
Istituzioni16 Mag 2025
Mattarella: «Non vi può essere pace senza salari equi, protezione sociale e rispetto delle libertà sindacali»
Newsletter
Multimedia
Fotogallery
Videogallery
Focus
Giornalisti
minacciati
Lavoro
autonomo
Galassia dell’informazione
Da leggere
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
Sentenze
Previdenza
Diritto internazionale
I siti
I libri Vedi tutti
1924 anatomia di un omicidio
Carta straccia
Come ti senti?
Aver cura del vero
Le religioni nel mondo dell'informazione e della comunicazione: tra secolarizzazione, conflitti armati e prospettive di pace
Direttrice Responsabile: Alessandra Costante | Registrazione al Tribunale Civile di Roma del 23-12-2001 N°578
© FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA | Modulistica | Contatti | Privacy | Cookie Policy | Preferenze Cookie | Credits