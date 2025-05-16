Gianfranco Coppola, presidente Ussi (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

10 Ott 2025

'Raccontare lo sport, raccontare la società': il 13 ottobre corso di formazione al Coni

Il seminario, organizzato dal Gruppo Romano Giornalisti Sportivi con il supporto di Ussi Nazionale e Ordine dei Giornalisti del Lazio, darà diritto a sei crediti deontologici ai giornalisti iscritti sulla piattaforma della formazione. Tra i relatori anche il presidente della Fnsi, Vittorio di Trapani.

Si svolgerà a Roma, lunedì 13 ottobre 2025, dalle ore 9 alle 13, presso il Salone d’Onore del Coni (Piazza Lauro de Bosis), il seminario dal titolo “Raccontare lo sport, raccontare la società: il giornalista di fronte alle continue trasformazioni, tra mondo sportivo e terzo settore“, che assegnerà sei crediti deontologici ai giornalisti iscritti sulla piattaforma della formazione.



Il convegno, organizzato dal Gruppo Romano Giornalisti Sportivi con il supporto di Ussi Nazionale e Ordine dei Giornalisti del Lazio, conterà sulla presenza del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, del presidente Cip, Marco Giunio De Sanctis e del presidente Uisp, Tiziano Pesce.



«Il racconto sportivo – spiegano gli organizzatori - sta diventando sempre più ricco perché diventa racconto sociale. La realtà con cui si deve confrontare il giornalista sportivo è sempre più complessa e mutevole. Cambiano i regolamenti sportivi, cresce la rilevanza economica dell’intero comparto e il peso diplomatico che assume il fenomeno sportivo a livello internazionale. Le innovazioni tecnologiche, con particolare riferimento all’intelligenza artificiale, impattano pesantemente sul lavoro quotidiano di giornalisti e giornaliste. Inoltre, in questi ultimi anni, la riforma dello sport e quella del terzo settore stanno mutando profondamente il sistema sportivo, a cominciare dalle basi associative e dalle società sportive. L’ingresso in Costituzione dello sport, all’art. 33, lo ha riconosciuto come diritto per tutti i cittadini. Sempre di più lo sport è fenomeno sociale in evoluzione con riflessi nel mondo dell’educazione, della salute, dello spettacolo, dell’intrattenimento. Il ruolo del giornalista di fronte al racconto sportivo – concludono - diventa sempre più complesso e lo mette di fronte a responsabilità nuove, di tipo giornalistico e deontologico».



A moderare la discussione sarà Enza Beltrone, responsabile Progetti Ussi. A dare il proprio contributo in apertura ci saranno il presidente Ussi, Gianfranco Coppola, il presidente Ussi Roma, Jacopo Volpi, il presidente Odg Lazio, Guido D’Ubaldo e il presidente Fnsi, Vittorio di Trapani.



Successivamente verrà dato spazio agli interventi di Mimma Caligaris (vicepresidente vicaria Ussi), Francesca Benvenuti (giornalista Mediaset), Giorgio Caruso (Coordinamento Comunicazione Istituzionale Sport e Salute), Guido Lo Giudice (segretario generale Ussi), Ivano Maiorella (Consiglio Disciplina Odg Lazio) e Valerio Piccioni (giornalista e organizzatore de La Corsa di Miguel).



In chiusura, alle ore 12:30 circa, il Presidente Ussi, Gianfranco Coppola, consegnerà il premio giornalistico Ussi “Il racconto dello sport”, edizione 2024/25 intitolato alla memoria di Franco Zuccalà, ai colleghi Piero Valesio (1° Classificato – categoria Carta Stampata Over 40) е Gerardo De Vivo (1° Classificato – categoria Radio e Podcast). (anc)