Il giornalista Dmitry Muratov, premio Nobel per la Pace 2021 (Foto: Agenzia DiRE - www.dire.it)

22 Mar 2022

Il Nobel per la Pace Dmitry Muratov dona il premio ai rifugiati ucraini

«Condividiamo con loro, con i feriti e con i bambini che necessitano di cure urgenti ciò che ci è caro e ha un valore per gli altri», esorta il giornalista, caporedattore di Novaya Gazeta, che sollecita le case d'asta a rispondere al suo annuncio e a mettere in vendita la medaglia simbolo del riconoscimento.

Il vincitore del Premio Nobel per la Pace nel 2021, il caporedattore del giornale d'inchiesta russo Novaya Gazeta Dmitry Muratov, donerà la medaglia d'oro ricevuta al fondo ucraino per i rifugiati.



«Novaya Gazeta ed io abbiamo deciso di donare la medaglia del premio Nobel per la Pace 2021 al Fondo ucraino per l'aiuto ai rifugiati, che sono già oltre 10 milioni», spiega Muratov in un articolo pubblicato sul sito di Novaya Gazeta, sollecitando le case d'asta a rispondere al suo annuncio e a mettere in vendita all'incanto la medaglia.



Auspicando la cessazione dei combattimenti, lo scambio di prigionieri e l'attuazione di corridoi umanitari, il premio Nobel spiega nell'articolo che per supportare i rifugiati si può «condividere con loro, con i feriti e con i bambini che necessitano di cure urgenti ciò che ci è caro e ha un valore per gli altri». Da qui la decisione di mettere all'asta il premio Nobel per la Pace. (Adnkronos)