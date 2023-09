Rocco Cerone, segretario del Sindacato giornalisti del Trentino Alto Adige

20 Set 2023

Il Sindacato dei giornalisti del Trentino Alto Adige lancia 'un patto per il lavoro'

L'iniziativa sarà presentata giovedì 21 settembre 2023 in occasione dell'assemblea annuale dell'Assostampa alla presenza, fra gli altri, della segretaria generale della Fnsi, Alessandra Costante.

Un patto per il lavoro tra sindacato dei giornalisti, editori e governo per uscire dalla crisi del settore editoriale.



La proposta sarà lanciata giovedì 21 settembre 2023 dal segretario del Sindacato dei giornalisti del Trentino-Alto Adige Journalisten Gewerkschaft Rocco Cerone all'assemblea annuale in programma alle 10 alla Kolpinghaus (Largo Kolping 3) a Bolzano.



Ai lavori interverrà, tra gli altri, la segretaria generale della Fnsi Alessandra Costante.