La locandina dell'incontro

20 Set 2023

'Per una rete transnazionale di contrasto alle Slapp': il 16 ottobre incontro pubblico a Roma

L'evento si svolgerà dalle 14:30 alle 19, presso lo spazio Industrie Fluviali. Tra i relatori anche il presidente della Fnsi Vittorio di Trapani. La partecipazione, che darà diritto a sei crediti formativi, sarà gratuita.

Si svolgerà lunedì 16 ottobre dalle 14:30 alle 19, presso lo spazio Industrie Fluviali (via del Porto Fluviale, 35) a Roma, l'incontro "Per una rete transnazionale di contrasto alle Slapp: contro i bavagli alla partecipazione pubblica", il primo organizzato da Case Italia dedicato al contrasto alle azioni temerarie. Case Italia è un gruppo di lavoro informale costituitosi nel 2020, i cui lavori sono coordinati da Osservatorio dei Balcani Caucaso Transeuropa, che affianca Case (Coalition Against Slapps in Europe) nel contrasto delle Slapp in Europa.



Le Slapp (Strategic Lawsuits Against Public Participation), alias "azioni temerarie", costituiscono una forma di molestia legale che colpisce non solo la libertà di stampa, ma la libertà di espressione della società nel suo insieme. L’obiettivo di chi ricorre alle Slapp, infatti, è quello di inibire la partecipazione pubblica, mettendo a tacere voci critiche su questioni di pubblico interesse. Organizzato nel giorno del sesto anniversario dell’assassinio della giornalista investigativa maltese Daphne Caruana Galizia, il primo evento pubblico del gruppo di lavoro Case Italia si propone di esaminare l’impatto del fenomeno delle Slapp in Italia, contestualizzarlo nel panorama europeo, e offrire delle raccomandazioni affinché giornalisti, attivisti, avvocati e cittadini, possano contrastarle.



L’incontro è organizzato in due sessioni. Il primo panel offre la possibilità di ascoltare da giornalisti ed attivisti bersaglio di Slapp la propria esperienza personale e professionale: i relatori, con la moderazione di Martina Turola (responsabile comunicazione The Good Lobby Italia), saranno Francesco Zambon (Whistleblower), Nello Trocchia (giornalista Domani), Sara Manisera (giornalista freelance), Antonio Tricarico (campaigner finanza pubblica ReCommon), Cecilia Anesi (redattrice e cofondatrice IrpiMedia) e Antonella Napoli (giornalista freelance).



Il secondo panel prevede un confronto tra rappresentanti di categoria, avvocati ed attivisti, i quali discuteranno le criticità del contesto italiano e le continuità con il più ampio panorama europeo, come anche possibili proposte dirette al contrasto delle SLAPP, volte al rafforzamento della rete transnazionale europea. I relatori, moderati da Graziella Di Mambro di Articolo 21, saranno Vittorio di Trapani (presidente Fnsi), Linda Ravo (avvocata e attivista Liberties), Virginia Ripa di Meana (avvocata), Giulio Vasaturo (avvocato) e Marino Bisso (giornalista Rete No Bavaglio).



La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutti, ma è necessaria la registrazione entro il 14 ottobre 2023 attraverso questo link. I giornalisti che si registreranno all'evento sul portale della formazione professionale otterranno sei crediti.