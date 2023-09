La locandina della mostra

13 Set 2023

Dal 26 settembre al 27 novembre 2023 a Roma la mostra 'Giacomo Matteotti - Ritratto per immagini'

L'ingresso a Palazzo San Macuto sarà gratuito. A presentare l'esposizione la Camera dei deputati e il Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della morte del martire antifascista.

Dal 26 settembre al 7 novembre 2023 a Palazzo San Macuto, in Via del Seminario 76 a Roma, si terrà la mostra "Giacomo Matteotti - Ritratto per immagini", presentata dalla Camera dei deputati e dal Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Matteotti.



Il materiale è esposto per gentile concessione della Fondazione di Studi storici “Filippo Turati”, in collaborazione con l’Archivio Storico della Camera dei deputati e con la Fondazione “Giacomo Matteotti”.



La mostra sarà aperta al pubblico dal 27 settembre e si potrà visitare dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 19:00 con ingresso gratuito. Sarà chiusa il giorno 1° novembre.



Tutte le informazioni sulla mostra sono disponibili sul sito web della Fondazione Giacomo Matteotti.